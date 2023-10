Final de Gen V conectará directamente con la cuarta temporada de The Boys

Gen V, el spin-off de The Boys, se encuentra próximo a culminar y ahora se ha conocido que la serie cerrará con un cliffhanger que no sólo dejará todo listo para segunda temporada, si no que también conectará directamente con la cuarta temporada de The Boys.

En conversación con Variety, la co-showrunner Michele Fazekas se refirió al final de Gen V señalando que “Es un cliffhanger en muchos niveles. Es un cliffhanger a nuestra segunda temporada. Es un cliffhanger a la cuarta temporada de The Boys”.

Junto con esto es que tuvo palabras para el próximo final señalando que “esta temporada no va a terminar como esperabas”.

Gen V, se estrenó el pasado 29 de septiembre a través de Prime Video, la serie se ambienta en la universidad Godolkin, una escuela para jóvenes con poderes, quienes buscan hacer todo lo posible por llegar a formar parte del equipo de héroes de Vought.

La primera temporada de Gen V estará compuesta por 8 episodios, culminando el próximo 3 de noviembre.