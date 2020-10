George R. R. Martin tiene claro cuál es la escena que menos le gusta de Game of Thrones

El escritor George R. R. Martin explicó que tiene muy claro cuál es la escena que menos le gustó durante toda la historia de la adaptación televisiva de Game of Thrones.

Según consta en Entertainment Weekly, las palabras del autor están presentes en el libro “Fire Cannot Kill a Dragon” que aborda la realización de la serie de HBO, en donde puntualizó que la escena en cuestión involucra a la cacería en donde el Rey Robert sufre el accidente que le cuesta la vida.

“Donde realmente nos caímos en términos de presupuesto fue en mi escena menos favorita en todo el programa, en las ocho temporadas: cuando el rey Robert va de caza”, explicó. “Cuatro tipo caminan a pie a través del bosque, cargando las lanzas y Robert está ofuscándose con Renly”.

“En los libros, Robert sale de cacería y nos enteramos de que fue atacado por un jabalí, lo traen de vuelta y muere. Así que nunca la hice [una escena de caza], pero sabía lo que era una caza real. Habría sido un centenar de chicos. Habría habido pabellones. Habría habido cazadores. Habría habido perros. Habrían sonado cuernos, ¡así es como un rey va de caza!”, agregó el escritor.

“No habría estado simplemente caminando por el bosque con tres de sus amigos sosteniendo lanzas con la esperanza de encontrarse con un jabalí. Pero en ese momento, no podíamos permitirnos caballos, perros o pabellones”, finalizó Martin.

Originalmente, Game of Thrones tuvo de presupuesto alrededor de $6 millones de dólares por episodio, lo que es un monto no menor para una serie de televisión, pero igual no permitió extender la secuencia de forma más pomposa. De ahí que todo quedó reducido a la secuencia de los cuatro tipos avanzando por el bosque.

Ese tipo de problemas no se repitió en temporadas posteriores, ya que HBO puso más dinero para garantizar que la épica de la serie fuese como ninguna otra en TV.