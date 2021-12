Grant Morrison: “Por favor, no conviertan a Superman en un tirano de derecha”

Los cómics, el cine, la animación y hasta los videojuegos han dado rienda suelta en el último tiempo a la idea de crear una versión malvada de Superman.

Aunque en el pasado han surgido múltiples versiones del personaje, la idea de un Superman que se trastoca y comienza a dominar al mundo de forma autoritaria, comenzó a solventarse con la creación del universo de Injustice. Dicha iniciativa dio pie a un exitoso videojuego desarrollado por el estudio responsable de Mortal Kombat y la creación de cómics que expandieron ese universo en el que el Joker asesina a Lois y eso provoca que el hombre de acero simplemente pierda la cordura y se vuelva un dictador. Y que ninguna hoja se mueva sin su conocimiento.

El futuro apocalíptico de Batman v. Superman, y todo lo que después se comenzó a gestar en las películas del universo DC, posteriormente innegablemente fue influenciado por esa idea para comenzar a desarrollar el denominado Snyderverse.

Pero hay un grupo no menor de fans de Superman, especialmente aquellos que se definen como lectores de cómics, quienes nunca han estado a favor de influencia que ha ejercido el universo de Injustice, ya que su propuesta para el personaje está demasiado alejada de las bases que siempre han caracterizado al héroe fundacional que es definido como un faro de esperanza.

En ese contexto, y en una entrevista con el youtuber Daniel Fee, el legendario guionista Grant Morrison, que entregó una de las miradas más esperanzadoras del hombre de acero con lo que fue el cómic “All Star Superman”, profundizó en la reciente miniserie Superman & the Authority, la cual realizó junto al dibujante Mikel Janin.

Esta originalmente iba a ser una historia impulsada como parte de “5G”, una iniciativa que iba a dar un salto al futuro en el universo DC para dar paso a una nueva generación de héroes encabezada por el hijo de Superman. Todo aquello se desintegró, a partir de la salida del exeditor en jefe Dan Didio, y fue reconvertida en lo que terminó siendo el evento “Future State”. Este último dio un vistazo a un futuro posible para los héroes de la editorial.

Pero lo más relevante para Morrison tiene relación con la idea original que le propusieron y la forma en que simplemente se negó a llevarla a cabo.

“La idea era que Superman fuese ahora este súper autoritario de derecha y formó a este equipo de the Authority para tomar el control”, recordó el guionista escocés riéndose. “¡Superman no es un autoritario de derecha! Así no es como debes hacerlo... por favor, no lo conviertan en este tirano de derecha, eso no es Superman”, planteó el escritor.

El temor de ver que otros autores convirtieran a Superman en una figura fascista impulsó al trabajo de Morrison y Janin, por lo que su propuesta para el cómic fue presentar al superhéroe “como un papa” que debe imponer la ley solo por las razones correctas. Todo esto en el marco de su trabajo con el grupo the Authority, que desde su creación fueron instalados como héroes más violentos y que cumplían con sus tareas heroicas por todos los medios que fuesen necesario.

Superman and the Authority fue el último trabajo de Morrison para DC Comics y el escritor no tiene planes en volver a los personajes que ya ha escrito por más de 30 años desde sus incursiones en personajes como Animal Man, Batman y The Doom Patrol.

vía IO9