Hades se convirtió en el primer videojuego en ganar un Premio Hugo en la historia de aquellos galardones enfocados en las obras de ciencia ficción y fantasía.

Si bien hasta ahora los videojuegos no están contemplados en las categorías regulares de los Premios Hugo, para le edición de este año de la premiación se añadió una categoría de videojuegos.

Aquella categoría que buscaba premiar al Mejor Videojuego del último año incluía como nominados a Animal Crossing: New Horizons (Nintendo), Blaseball (The Game Band), Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Hades (Supergiant Games), The Last of Us: Part II (Naughty Dog) y Spiritfarer (Thunder Lotus).

Y, en la ceremonia que de se desarrolló durante este fin de semana, Hades de Supergiant Games finalmente se quedó con el premio al Mejor Videojuego en consolidándose como el primer contenido de ese tipo en conseguir un galardón en esta premiación desde que los Premios Hugo arrancaron en 1953.

En respuesta a este reconocimiento el director creativo y escritor de Supergiant Games, Greg Kasavin, compartió un video a través de Twitter donde valoró a los Premios Hugo y celebró este hito para los videojuegos.

“Ojalá hubiera podido asistir a los HugoAwards en persona. No pude pronunciar un discurso de aceptación en nombre del equipo, aunque tuve algunas palabras aquí”, señaló Kasavin en la descripción del video que pueden ver a continuación. “¡Estoy agradecido de que los premios reconozcan el trabajo en esta categoría y el trabajo que hicimos!”.

Hades fue lanzado para para Windows PC y Nintendo Switch en septiembre de 2020, y en agosto de este año llegó a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox Series X/S, un hito que propició que se ubicara como uno de los juegos con mejor valoración para las nuevas consolas de Microsoft y Sony.