HBO estrenará un Making-of sobre The Last of Us tras el final de la primera temporada

Cada semana los episodio de la serie de The Last of Us se han presentado de la mano de pequeños contenidos extra como vistazos al desarrollo de cada capítulo y avances sobre lo que esta por venir en la serie, pero para el estreno del final de la primera temporada HBO lanzará otro tipo de contenido adicional.

Según anunció la cuenta oficial de The Last of Us en Twitter, después de la emisión de “Look for the Light”, el final de la primera temporada de la serie basada en el videojuego homónimo, HBO estrenará un Making Of sobre The Last of Us.

Por ahora se desconoce la duración de ese material, pero HBO promete que revisará cómo se hizo la serie junto al elenco y el equipo. De hecho, pueden ver un tráiler de su propuesta a continuación:

El último episodio de la primera temporada de The Last of Us se estrenará este domingo 12 de marzo a las 10:00 pm hora de cine en HBO Max.