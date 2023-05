I Am Groot podría recibir una segunda temporada

Marvel Studios todavía no revela sus planes a futuro para los Guardianes de la Galaxia siguiendo lo que fue Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero al menos un proyecto con uno de los integrantes del equipo estaría en la mira del estudio o eso es lo que cree James Gunn.

Recientemente el director de las películas de los Guardianes de la Galaxia indicó que la serie de antología I Am Groot podría contar con una segunda temporada. No obstante, como el director ya no está vinculado a Marvel Studios y ahora es el CEO de DC Studios, ese proyecto no lo involucraría.

Ante la pregunta de un fan en Twitter por I Am Groot, Gunn respondió: “Creo que recibirán más, pero no estoy involucrado”.

Por el momento Marvel Studios no ha anunciado planes formales para otro ciclo de I Am Groot, pero claramente las declaraciones de Gunn son un buen precedente.