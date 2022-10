Isurus se despide con una victoria y Fnatic con DRX avanzan de ronda en Worlds 2022

Con una victoria se despidió Isurus de Worlds 2022, y es que en esta cuarta jornada de la fase de Play-Ins, el representante latinoamericano logró superar a Istanbul Wildcats, obteniendo su único punto ante de despedirse de la competencia.

Junto con esto tras una jornada que se extendió debido a los desempates, es que se conocieron los equipos que avanzarían de etapa, y los que pasarían a la segunda fase de los Play-Ins.

De esta forma los dos equipos que lograron avanzar de etapa fueron Fnatic y DRX, mientras que Royal Never Give Up, Mad Lions, y Saigon Buffalo, por un lado y Detonation FocusME, Evil Geniuses y Loud por el otro, se enfrentarán en la segunda etapa de los Play-Ins, por los últimos dos cupos.

Recuento de las partidas

La jornada comenzó con el encuentro entre Beyond Gaming y Fnatic, partida que podía llevar a un múltiple empate en el grupo o asegurar el primer puesto para Fnatic. Aunque la escuadra europea contaba con el control de la partida Beyond seguía respondiendo e incluso logró robar el Barón, sin embargo esto no fue suficiente y Fnatic se hizo con el primer puesto y aseguró su paso a la siguiente etapa.

Luego fue el turno de Loud y Chiefs, estos últimos ya eliminados de la competición. A medida que avanzaba el encuentro, Loud se fue haciendo con el control del juego con un estilo agresivo, sin embargo Chiefs no se rindió e intentó responder a la agresividad, sin embargo no fue suficiente y se retiraron de la competición sin victorias.

La tercera partida del día fue entre DetonatioN FocusMe y Evil Geniuses, un encuentro que se mantuvo parejo durante casi toda la partida, con ambas escuadras ganando combates y haciendo jugadas a lo largo del mapa. Tras una emocionante partida finalmente la escuadra japonesa se quedó con la victoria.

Tras esto, fue el turno de que Isurus disputara su última partida de Worlds 2022, en la ocasión enfrentó a Istanbul Wildcats. Con ambas escuadras eliminadas de la competencia, el encuentro era por quien lograba rescatar un punto antes de retirarse.

En un encuentro emocionante desde el minuto cero, Isurus salió con todo para rescatar el último punto. En esta ocasión sin utilizar elecciones como Teemo o Sion, es que lograron hacerse con la victoria, y derrotar a Istanbul Wildcats, que se retiró sin puntos de Worlds 2022.

Luego fue el turno de una de las partidas más atractivas de la jornada, Mad Lions contra DRX. La escuadra europea se hizo con la ventaja temprana en un emocionante encuentro, sin embargo, a pesar de esto tras un mal combate en Barón, es que la escuadra coreana logró hacerse con una inesperada victoria.

Finalmente, el sexto encuentro fue entre RNG y Saigon Buffalo. La escuadra China mostró su superioridad desde el primer minuto quedándose con la primera sangre y obteniendo una amplia ventaja. A pesar de los esfuerzos de Saigon, RNG demostró su supremacía y se hizo con la victoria quedando segundo en su grupo.

Aunque las partidas programadas habían acabado, fue el turno de los desempates, ya que uno de los grupos tenía un triple empate entre las escuadras de DetonatioN FocusMe, Evil Geniuses y Loud.

Los desempates comenzaron con el encuentro de DetonatioN FocusME y Evil Geniuses, con el ganador debiendo enfrentar a la escuadra de Brasil, Loud. Desde un comienzo los genios malvados se hicieron con el control y extendieron su ventaja de la mano de su tirador y midlaner, Kaori y Jojopyun, quedándose con la victoria sin mucha dificultad.

Para el encuentro contra Loud, Evil Geniuses se hizo con la ventaja desde el primer minuto, y sin mucho esfuerzo es que lograron hacerse con la victoria, y ubicarse en la segunda posición de su grupo.