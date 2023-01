James Cameron explicó por qué quiso re-estrenar Titanic en febrero de este año

Titanic es la tercera película que más dinero ha recaudado en la historia y no es descabellado señalar que es un clásico que muchas personas han visto ya sea en el cine o en una de sus múltiples repeticiones en televisión, pero este año la historia de Rose y Jack volverá a la pantalla grande para conmemorar sus 25 años.

James Cameron quiso justificar este regreso de Titanic a la pantalla grande en una reciente conversación con SiriusXM donde señaló que este re-estreno no solo tiene como objetivo volver a mostrar la cinta, sino que también celebrarla mientras él aún está presente.

“Bueno, pensé que probablemente no estaría presente para el 50 aniversario, entonces, ¿por qué no celebrar el 25 aniversario? Volvimos a estrenar la película hace 10 años con la conversión a 3D, con bastante éxito, y pensamos: ‘Está bien, hay otro tipo de media generación de personas que no han visto Titanic en una sala de cine y tal vez un montón de nostalgia por, ya sabes, entre gente que la ha visto en una sala de cine o siempre ha querido”, señaló el director.

Titanic se estrenó originalmente en diciembre de 1997, pero su retorno a los cines será este mes de febrero ¿La razón? Evidentemente es porque al centro de esta cinta hay una historia de amor y en el segundo mes del año se celebra el Día de los Enamorados.

“La pregunta era: ‘Bien, ¿cuál es la fecha?’ Bueno, la fecha que tenía sentido para mí era el Día de San Valentín, porque en el lanzamiento original, que fue de 1997 a 1998, salimos unos días antes de Navidad. Creo que fue el 16 de diciembre. Pero el día más taquillero del lanzamiento fue el Día de San Valentín”, dijo Cameron. “(Es) un poco obvio por qué, pero es muy inusual que una película que ha estado en el mercado durante dos meses tenga su mejor día de desempeño (en febrero). Así que es una celebración del amor. Es una celebración de la película, al mismo tiempo, y también es una celebración del éxito de la película”, indicó.

El re-estreno de Titanic tendrá funciones en cines desde el 9 de febrero.