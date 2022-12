James Gunn está colaborando con Jim Lee para conseguir una mejor coordinación entre DC Studios y DC Comics

Debido a todos los cambios que han experimentado los planes para las adaptaciones de DC Comics en el último tiempo, las publicaciones de la casa de Superman y Batman no siempre han podido aprovechar el contexto de las películas y viceversa.

Así, mientras el cómic tie-in de The Flash se ha presentado discretamente a meses del estreno de la película e irónicamente el número de Dark Crisis que resaltó a un Black Adam casi igual a Dwayne Johnson se lanzó el mismo día en que se confirmó que el personaje no será parte del inicio del nuevo Universo DC, evidentemente la conexión entre DC Comics y lo que era DC Films no ha sido lo mejor.

Pero eso podría cambiar en la era de DC Studios o al menos es es lo que querría conseguir James Gunn.

A través de la red social Mastodon el director y co-CEO de DC Studios confirmó que quiere conseguir una mejor mejor coordinación entre DC Studios y DC Comics.

En una respuesta a su publicación sobre las críticas que ha recibido su trabajo hasta ahora DC Studios, un usuario le preguntó a Gunn si “veremos una mejor coordinación con DC Publishing para tener series y reimpresiones con personajes que DC Studios traerá al público”.

“Estoy trabajando en esto con mi amigo Jim Lee”, indicó Gunn.

El director no profundizó en la estrategia que estarían trazando con Lee por lo que no sabemos si esto será un enfoque mejor ajustado de lo que ha intentado hacer DC hasta ahora potenciando a los personajes que figuraron en las películas y lanzando complicaciones, o si será un plan en la línea de Marvel Comics con el MCU donde mucho de lo que se publica actualmente e incluso cambios a la historia de algunos personajes han sido influenciados directamente por las adaptaciones.