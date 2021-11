Jeremy Renner no quiere volver a ver Avengers: Endgame, pero no piensen que es porque al actor detrás de Hawkeye no le gustó la película o algo por el estilo.

En una reciente conversación con BBC Radio 1 a propósito del estreno de la nueva serie enfocada en Clint Barton, Renner contó que no planea volver a ver Avengers: Endgame ya que la primera vez que vio la cinta fue una experiencia muy emotiva para él.

“Vi (Avengers: Endgame) en la premiere, pero fue algo para celebrar para todos nosotros. Todos reíamos y lloramos, era mucho. Nunca volveré a ver (Endgame)”, dijo el actor. “Fue una experiencia difícil. Todos éramos un desastre de sollozos y también nos reíamos. Fue asombroso, éramos como miembros de la audiencia y fue increíble experimentarlo. Fue una experiencia maravillosa y hermosa para compartir”.

Pese a que Hawkeye sobrevivió a los eventos de Avengers: Endgame es entendible por qué la primera función de esa película fue emotiva para el elenco y es que la cuarta entrega de la saga de los Vengadores marcó la despedida de la mitad del elenco principal de The Avengers con las muertes de Iron Man y Black Widow, además del retiro del Capitán América.

En ese sentido, para el elenco que interpretó a los seis Vengadores originales, esta película marcó una especie de punto final para un grupo que incluso se hizo tatuajes conmemorativos de su experiencia como superhéroes en las producciones de Marvel Studios.

Pero claro, aunque Renner no planea volver a ver Avengers: Endgame, es evidente que la película seguirá presente en su carrera y en particular en su nueva incursión en el MCU de la mano de la serie de Hawkeye.