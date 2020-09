Joel Kinnaman describió a The Suicide Squad como una comedia con categoría R

Durante la primera edición de DC FanDome se dio a conocer el primer vistazo a la propuesta de The Suicide Squad, y aunque desde entonces DC no ha revelado más detalles sobre la película, en una nueva entrevista con THR Joel Kinnaman quiso destacar el humor que tendrá aquella cinta.

Al ser consultado respecto a su experiencia en la película dirigida por James Gunn, el actor que interpretará a Rick Flag apuntó que a pese a que la cinta tendrá una gran dosis de humor él cree que podría tener una Categoría R.

“Esa película va a ser una locura. El guión es muy divertido. Cada página de ese guión era divertida y cada página me hacía reír”, señaló Kinnaman. “James simplemente tiene este dominio de ese género, pero también sobre todos los aspectos de la comedia e incluso el marketing. Simplemente entiende el mundo muy bien y desde que lo escribió, realmente reinventa no solo los conceptos, sino también los personajes”.

“Para mí, fue como si hiciera mi primera comedia, pero tiene una pero tiene una clasificación R muy grande”, añadió. “También fue una verdadera experiencia de aprendizaje para mí, porque nunca antes había hecho una comedia de esa manera. Así que le pedí a James que trabajara conmigo y me enseñara esta mierda. Y sí, nos divertimos mucho haciéndolo. Esa película va a ser un puto monstruo. Honestamente, aunque estoy en eso, no puedo esperar a verlo como un fan”.

Kinnaman es uno de los actores que volverá para The Suicide Squad luego de formar parte de la criticada película de 2016. En ese sentido, si bien el actor no ahondó en las críticas a esa cinta fue dirigida por David Ayer, reconoció que aquella entrega no cumplió las expectativas.

“Se puso más energía en hacer la película la segunda vez. La primera vez, se puso mucha energía en todo lo que nos rodeaba”, señaló el actor. “Pero no, (los integrantes del elenco son) muy buenas personas. También se trata de todo el concepto de ser un equipo. Nunca hubo un mal ego en ninguna de estas películas; ni la primero ni la segunda”.

The Suicide Squad planea estrenarse en agosto de 2021