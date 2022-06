Kevin Feige no cerró la puerta para una versión real de la Avengers Con

Sin entrar en spoilers una de las escenas más llamativas e importantes del primer episodio Ms. Marvel se da en la Avengers Con, una convención que el contexto del MCU pretende celebrar a los verdaderos héroes que son los Vengadores.

Pero aunque en nuestro mundo es evidente que los Vengadores no existen y no está la excusa del “evento histórico” que da Kamala para asistir a esa celebración, parece que Kevin Feige estaría dispuesto a realizar una versión real de la Avengers Con.

Durante la conferencia de prensa de Ms. Marvel a la que Mouse tuvo la oportunidad de asistir, el presidente de Marvel Studios fue consultado sobre si se ha considerado una versión de la Avengers Con real en la línea de la Star Wars Celebration.

“Definitivamente estábamos hablando de eso en el set. Filmamos eso justo, ya sabes, en medio del protocolo COVID, por lo que no había habido una convención en mucho tiempo. Y fue muy catártico para todos nosotros ver eso. Y estábamos filmando Spider-Man: No Way Home en el set justo al lado, lo creas o no. En realidad, la escena con los tres Spideys”, relató casualmente Feige. “Y gran parte de ese equipo seguía escabulléndose para ver y asistir a la Avengers Con, caminando por allí. Entonces, creo que podría ser divertido hacerlo en algún momento, sí”.

Obviamente las palabras de Feige no garantizan nada, pero recuerden que Disney ya ha sacado provecho de Marvel para sus parques de entretenciones con Avengers Campus en Disneyland y Disneyland París, por lo que la idea de una convención solo del MCU no suena descabellada.

Ahora ¿será este evento en una versión del Camp Lehigh del Capitán América como en Ms. Marvel? Por ahora eso solo queda a la imaginación.