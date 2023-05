La próxima película animada de la Liga de la Justicia tendrá Categoría R

Un par de días atrás les contamos los primeros detalles sobre Justice League: Warworld, la próxima película animada de la Liga de la Justicia.

Bueno, aunque en ese entonces se dio a conocer al reparto y la trama de la cinta, ahora tenemos un nuevo antecedente sobre su propuesta.

Resulta que Film Ratings reveló que Justice League: Warworld se presentará como una película de Categoría R porque contará con “un poco de violencia sangrienta”.

Por supuesto, Justice League: Warworld no es la primera adaptación de los cómics de DC con Clasificación R. Después de todo, aparte de cintas live-action como Joker y The Suicide Squad, apuestas animadas como Batman: The Killing Joke también han estado en esa categoría.

Justice League: Warworld se estrenará este año en formato físico y digital antes de llegar a HBO Max.