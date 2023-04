Justice League: Warworld, la película animada que liberará al Mundo Guerra

El Mundo Guerra, la clásica locación asociada al villano Mongul en los cómics, estará al centro de Justice League: Warworld. la próxima película animada basada en los personajes de DC Comics.

A grandes rasgos, su historia nos presentará a un lugar marcado por una interminable sucesión de combates estilo gladiadores en donde la muerte es la única vía de escape. En ese escenario, Batman, Superman y Wonder Woman liderarán a una resistencia para guiar a ese planeta oprimido hacia la libertad.

Realizada bajo el amparo de Warner Bros. Animation, DC y Warner Bros. Discovery Home Entertainment, el elenco de voces en inglés de este proyecto incluirá a Jensen Ackles como Batman/Oficial Wayne, mientras que Stana Katic hará lo propio con Wonder Woman/Diana Prince y Darren Criss se encargará de Superman/Agente Kent.

Más sobre Justice League: Warworld

El elenco de Justice League: Warworld también incluirá a Ike Amadi como Martian Manhunter/J’onn J’onzz, Troy Baker como Jonah Hex, John DiMaggio como Lobo, Robin Atkin Downes como Mongul, Frank Grillo como Agente Faraday, Rachel Kimsey como Mariah Romanova y Teddy Sears como Warlord, entre otros.

La película nanimada está dirigida por Jeff Wamester (Legion of Super-Heroes) y escrita por Jeremy Adams (Supernatural), Ernie Altbacker (Justice League Dark: Apocalypse War) y Josie Campbell (She-Ra and the Princesses of Power), instalándose como uno de los varios proyectos animados de DC en proceso. Entre estos también se encuentran a futuro una nueva película del clásico grupo conocido como La Sociedad de la Justicia.