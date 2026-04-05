La misión Artemis II completa dos tercios de su viaje y la tripulación se prepara para el sobrevuelo lunar

La misión Artemis II está ahora más cerca de la Luna que de la Tierra, alcanzando los dos tercios de su viaje durante las últimas horas de este sábado.

En su cuarto día de vuelo, la tripulación además revisó los detalles para su próximo sobrevuelo lunar, como informó la NASA en redes sociales.

“Los astronautas a bordo de Orion repasaron los planes para estudiar la Luna (...) y actualmente están practicando el control manual de la nave espacial”, detalló la agencia espacial en una publicación en X.

Poco antes, la NASA había indicado en un comunicado de prensa que la preparación de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, para el sobrevuelo lunar del lunes 6 de abril, también contempla una prueba acústica de 24 horas que ayudará a los ingenieros a caracterizar el entorno sonoro en la nave espacial.

The Artemis II crew began their day prepping for their flyby. Tasks include a manual piloting demo with Victor Glover, reviewing lunar science targets, and collecting bio-samples. The Orion spacecraft remains on track for its flight around the Moon! https://t.co/ZcmPaFTTRs pic.twitter.com/Yq5Fyn8iyn — NASA (@NASA) April 4, 2026

Tras la demostración de pilotaje, la tripulación además deberá revisar una lista de las características de la superficie lunar que el equipo científico de la agencia les pidió que analicen y fotografíen durante el sobrevuelo de seis horas del próximo lunes.

Se espera que ese día, a las 00.41 horas (01.41 de Chile), los astronautas entren en la esfera de influencia lunar, lo que significa que la atracción gravitatoria de la Luna será más fuerte que la de la Tierra.

A las 14.45 horas (15.45 en Chile) comenzará el sobrevuelo, cuando las ventanas de la cabina principal de Orion estarán orientadas hacia el satélite natural terrestre y la tripulación de Artemis II esté lo suficientemente cerca como para realizar observaciones científicas.

Será ese el momento en que los astronautas podrán ver zonas nunca antes vistas de la superficie lunar. Las áreas de la cara oculta que no son visibles desde la Tierra y que ni siquiera los integrantes del programa Apolo pudieron observar debido a las trayectorias y la duración de sus vuelos.

Kelsey Young, la jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo este sábado en una rueda de prensa que la observación tendrá un “papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar” .

Por su parte, el comandante Wiseman le aseguró a NBC durante esta jornada que la misión hasta el momento ha sido un “logro magnífico” y que la capacidad de los astronautas para contemplar tanto la Tierra como la Luna desde su nave espacial es “verdaderamente asombrosa”.

En esa entrevista desde el espacio con el canal estadounidense, Koch describió cómo vio la Luna por la ventana de Orion y se dio cuenta de que tenía un aspecto diferente al que estaba acostumbrada en la Tierra.

This view just hits different 🌍

@Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256K — NASA (@NASA) April 4, 2026

“Las partes más oscuras no están del todo en el lugar correcto”, afirmó, añadiendo: “Y algo me hace sentir que no es la Luna a la que estoy acostumbrada a ver”.

Para después, detallar que ella y sus compañeros de tripulación compararon sus observaciones con los materiales de estudio para comprender lo que estaban viendo, llegando a la conclusión de que precisamente “ese es el lado oscuro. Es algo que nunca habíamos visto antes”.