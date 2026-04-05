EE.UU.: Al menos 20 personas heridas después de que un conductor atropellara a una multitud durante un desfile en Luisiana
El responsable fue identificado por la Policía Estatal como Todd Landry, de 57 años, y se habría encontrado en estado de ebriedad al momento de los hechos. Cinco de los lesionados, que participaban en la celebración el Año Nuevo laosiano, se encuentran graves.
Al menos 20 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, después de que este sábado un conductor presuntamente en estado de ebriedad atropellara a los asistentes a un desfile en Luisiana, Estados Unidos, para celebrar el Año Nuevo laosiano.
La Oficina del Sheriff de la Parroquia de Iberia informó en su cuenta en Facebook que los agentes estaban investigando el incidente ocurrido en este pequeño pueblo ubicado cerca de la ciudad de Lafayette. Como resultado, “varias personas sufrieron lesiones, algunas de las cuales se consideran graves”, agregó el comunicado.
El chofer, cuya identidad no se reveló en ese momento, se encontraba bajo custodia, de acuerdo a la misma publicación. “Según la investigación preliminar, no parece tratarse de un acto intencionado”, añadió la declaración.
Algunas horas más tarde, la Policía Estatal de Luisiana informó oficialmente que “la investigación culminó con el arresto de Todd Landry, de 57 años y residente de Jeanerette”.
De acuerdo con los servicios de emergencia, los lesionados, cinco de ellos de gravedad, fueron trasladados por tierra y por aire a los centros asistenciales.
Diferentes videos publicados en las redes sociales mostraban una escena caótica con varias personas en el suelo cerca de un vehículo azul, el cual sería el responsable de la tragedia.
Poco después de conocerse la noticia, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo en su cuenta en X que él y su esposa estaban “rezando por todos los afectados”. También expresó su agradecimiento a los socorristas.
El incidente tuvo lugar durante el Festival de Año Nuevo laosiano, cuya celebración anual comenzó el viernes y estaba previsto que se extendiera hasta el domingo. El evento se presentó como una celebración de la cultura y las tradiciones de Laos, país del sur de Asia.
Poco antes del accidente, una transmisión en directo publicada en la cuenta de Facebook del festival mostró a los asistentes en la calle, una carroza en movimiento y bailarines con trajes tradicionales.
Sin embargo, tras el atropello, los organizadores enviaron mensajes de buenos deseos y anunciaron la cancelación de sus programas musicales del sábado por la noche, incluidos los conciertos en vivo.
“Nos entristece profundamente la noticia del incidente ocurrido cerca del recinto del festival”, escribieron, para luego agregar que “si se restablecen los servicios de seguridad para mañana (domingo), reabriremos únicamente los servicios religiosos del festival y los puestos de venta permanecerán abiertos”.
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