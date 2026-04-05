SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU.: Al menos 20 personas heridas después de que un conductor atropellara a una multitud durante un desfile en Luisiana

    El responsable fue identificado por la Policía Estatal como Todd Landry, de 57 años, y se habría encontrado en estado de ebriedad al momento de los hechos. Cinco de los lesionados, que participaban en la celebración el Año Nuevo laosiano, se encuentran graves.

    Por 
    Lya Rosen
    Más de 20 personas resultaron heridas en el atropello de una multitud en Luisiana, Estados Unidos. Imagen X.

    Al menos 20 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, después de que este sábado un conductor presuntamente en estado de ebriedad atropellara a los asistentes a un desfile en Luisiana, Estados Unidos, para celebrar el Año Nuevo laosiano.

    La Oficina del Sheriff de la Parroquia de Iberia informó en su cuenta en Facebook que los agentes estaban investigando el incidente ocurrido en este pequeño pueblo ubicado cerca de la ciudad de Lafayette. Como resultado, “varias personas sufrieron lesiones, algunas de las cuales se consideran graves”, agregó el comunicado.

    El chofer, cuya identidad no se reveló en ese momento, se encontraba bajo custodia, de acuerdo a la misma publicación. “Según la investigación preliminar, no parece tratarse de un acto intencionado”, añadió la declaración.

    Algunas horas más tarde, la Policía Estatal de Luisiana informó oficialmente que “la investigación culminó con el arresto de Todd Landry, de 57 años y residente de Jeanerette”.

    De acuerdo con los servicios de emergencia, los lesionados, cinco de ellos de gravedad, fueron trasladados por tierra y por aire a los centros asistenciales.

    Diferentes videos publicados en las redes sociales mostraban una escena caótica con varias personas en el suelo cerca de un vehículo azul, el cual sería el responsable de la tragedia.

    Poco después de conocerse la noticia, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo en su cuenta en X que él y su esposa estaban “rezando por todos los afectados”. También expresó su agradecimiento a los socorristas.

    El incidente tuvo lugar durante el Festival de Año Nuevo laosiano, cuya celebración anual comenzó el viernes y estaba previsto que se extendiera hasta el domingo. El evento se presentó como una celebración de la cultura y las tradiciones de Laos, país del sur de Asia.

    Poco antes del accidente, una transmisión en directo publicada en la cuenta de Facebook del festival mostró a los asistentes en la calle, una carroza en movimiento y bailarines con trajes tradicionales.

    Sin embargo, tras el atropello, los organizadores enviaron mensajes de buenos deseos y anunciaron la cancelación de sus programas musicales del sábado por la noche, incluidos los conciertos en vivo.

    “Nos entristece profundamente la noticia del incidente ocurrido cerca del recinto del festival”, escribieron, para luego agregar que “si se restablecen los servicios de seguridad para mañana (domingo), reabriremos únicamente los servicios religiosos del festival y los puestos de venta permanecerán abiertos”.

    Más sobre:Estados UnidosLuisianaAtropelloDesfileHeridosAño Nuevo laosianoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    2.
    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    3.
    República Democrática del Congo negocia con EE.UU. la recepción de deportados de terceros países

    República Democrática del Congo negocia con EE.UU. la recepción de deportados de terceros países

    4.
    Segundo avión de la Fuerza Área de EE.UU. cae en el Golfo: piloto fue rescatado sano

    Segundo avión de la Fuerza Área de EE.UU. cae en el Golfo: piloto fue rescatado sano

    5.
    Trump en su peor momento: cómo la guerra en Irán golpea su gestión y preocupa a los republicanos

    Trump en su peor momento: cómo la guerra en Irán golpea su gestión y preocupa a los republicanos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua