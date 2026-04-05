La ilusión del joven equipo de Chile con el Grupo Mundial I de la Billie Jean King Cup

Un equipo que poco a poco ha ido consolidándose en el recambio y lleno de ilusión es el que presenta Chile para enfrentar el Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup, que se disputará entre el 8 y 11 de abril en Ibagué, Colombia.

Las nacionales presentan a Antonia Vergara (410ª) y Fernanda Labraña (439ª) como sus principales cartas, en un equipo que capitanea Paulina Sepúlveda y lo completan Jimar Gerald (785ª) y Camila Rodero (1.381ª).

El desafío no es para nada sencillo, pues quedaron ubicadas en el Grupo A, junto a Brasil, Argentina y Perú. El torneo se llevará a cabo bajo el formato de round robin y se jugarán dos partidos singles y un dobles. De los ocho países, los dos primeros juegan las Qualfiers para el Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos bajarán al Grupo II de la Zona Americana.

A diferencia de otras ediciones, las jugadoras chilenas llegan con bastante rodaje debido a los dos torneos W15 que se realizaron en las semanas previas en el Estadio Nacional. “Nos permitió ver a las chicas en la realidad misma, jugando campeonatos, viendo cómo se desenvuelven, cómo se sienten, verlas también cómo andan físicamente, mentalmente”, reconoce la capitana Paulina Sepúlveda.

“Nos ayudaron mucho los torneos que se hicieron, más que nada para entrar en ritmo de competencia. Tuvimos los torneos acá en casa, entonces se hace todo más fácil. En mi caso me fue bastante bien”, agrega Labraña, quien fue finalista y semifinalista, respectivamente.

“El torneo nos abrió un abanico mucho mayor que lo que son los entrenamientos previos solamente tal, por lo tanto, llegamos creo que con una visual bastante más amplia que en años anteriores”, añade la entrenadora del equipo.

Para Sepúlveda, quien estará acompañada por Macarena Miranda como vicecapitana, el grupo está bastante consolidado. “La diferencia que yo veo ahora también es que hay una cohesión de equipo mayor en el sentido de que ya es el tercer año juntas”, destaca.

Duros rivales

Eso sí, advierte la complejidad de los emparejamientos. “Se nos viene una confrontación probablemente más difícil de lo que hubo en años anteriores, porque bajó Brasil, está de nuevo Argentina, nos tocó en el grupo con ambos países que son muy duros, más Perú, pero yo estoy con la fe intacta. Tú sabes que en esto de las Billie Jean King puede pasar cualquier cosa”, sostiene.

Fernanda Labraña, posando con el trofeo de subcampeona. MATIAS SALAS ORREGO

“Siempre se habla de Brasil y Argentina, pero yo creo que en la Billie Jean King Cup todos los equipos son duros. Porque cuando uno juega por su país, es como que sube el nivel. Entonces, creo que cada serie va a ser muy importante, independientemente de a quién tengamos enfrente. Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer nosotras, en lo que podemos controlar”, resalta Labraña.

En cuanto a las condiciones que encontrarán allá, la extenista se muestra tranquila. “Me gusta la sede, es poca la diferencia. Hay un poco más de altura que acá, pero en ningún caso es como Bogotá. Las chicas se van a aclimatar rápidamente, llegamos con tres o cuatro días de anticipación antes de competir. Creo que es un poquito menos que San Carlos de Apoquindo, unos 900 metros”.

De este modo, Chile se ilusiona con dar la sorpresa y clasificar.