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    Fernanda Labraña cae dramáticamente en la final del W15 de Santiago tras casi cuatro horas de juego

    La tenista nacional perdió en un partido que estuvo lleno de emoción ante la argentina Victoria Bosio, primera sembrada.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Fernanda Labraña, posando con el trofeo de subcampeona. MATIAS SALAS ORREGO

    Fernanda Labraña (460ª) estuvo cerca de quedarse con la corona en el W15 de Santiago. Sin embargo, cayó dramáticamente por 7-6(4), 4-6 y 7-6(5) ante la argentina Victoria Bosio (343ª), en tres horas y 45 minutos.

    La jornada que contó con un homenaje a Patricio Cornejo y la presentación del equipo chileno de Billie Jean King Cup, vio cómo ambas tuvieron que dominar los nervios a lo largo del encuentro que terminó favoreciendo estrechamente a la transandina.

    El duelo estuvo marcado por la paridad y el alto nivel de ambas jugadoras, quienes protagonizaron una emocionante final. Con este triunfo, Bosio suma el noveno título de su carrera profesional y celebra, además, su primera consagración en Chile.

    Por su parte, Fernanda Labraña quedó a las puertas de su primer título en singles, pero igualmente completó una destacada semana, alcanzando el vicecampeonato en singles y también en dobles, donde hizo dupla con la peruana Romina Ccuno, reafirmando su gran momento competitivo.

    “Triste porque se escapó por detalles, pero al mismo tiempo muy feliz: hoy mostré mi mejor nivel de tenis y jugué uno de los mejores partidos de mi carrera. Jugar en Chile es una de las mejores experiencias. Hoy hubo mucha gente apoyando y eso lo hizo muy especial” señaló Labraña tras el partido.

    En la competencia de dobles, el título quedó en manos de la chilena Antonia Vergara, quien junto a la brasileña Ana Candiotto se coronó campeona tras una sólida actuación durante toda la semana.

    Este lunes comienza un nuevo W15 en la capital, con un cuadro bastante similar al de la semana anterior.

    Más sobre:TenisW15 de SantiagoLP Open by INDFernanda LabrañaVictoria Bosio

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