OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    La historia de Antonia Vergara, la tenista chilena que deslumbra en su primer año como profesional

    Esta semana la jugadora de 18 años se instaló de forma inédita en los cuartos de final de un WTA 125 en Tucumán, logrando la mejor victoria de su carrera y llegando al top 400. Hoy va por el paso a las semifinales.

     
    Antonia Vergara ingresará a partir del lunes al top 400 del ranking mundial. @Mediap_sport

    El tenis femenino en Chile comienza a reactivarse gracias a uno de sus mayores proyectos: Antonia Vergara (458ª), de solo 18 años, quien esta semana vuelve a hacer noticia después de alcanzar por primera vez los cuartos de final de un WTA 125 en Tucumán.

    En la ciudad del norte argentino, la Peque no solo ha logrado meterse entre las ocho mejores, sino que logró el mejor triunfo de su carrera en la primera ronda tras superar a la local María Lourdes Carlé (128ª), para luego imponerse en octavos de final a la transandina Luisina Giovannini (279ª).

    Estas dos victorias le significarán a la chilena subir 62 posiciones y ubicarse en el puesto 396 de la clasificación. Este viernes buscará las semifinales ante la exnúmero 31 del mundo, la egipcia Mayar Sherif (103ª). De superarla, trepará hasta la casilla 368.

    Sea como fuere el desenlace, el primer objetivo ya está cumplido en términos de ranking. “A principio de año, con mi entrenador nos pusimos la meta de ojalá este año quedar 400. Entonces, creo que las cosas van por buen camino. Hice mis primeras semifinales y sabía que tenía el nivel para empezar a hacer este tipo de resultados en torneos futuros”, señalaba a fines de julio en una entrevista con El Deportivo, cuando se ubicaba 696ª en el ranking mundial.

    Semanas después, llegarían sus primeros dos títulos profesionales en los W15 que se disputaron en el Estadio Nacional y recientemente alcanzó su primera semifinal en un W50 en Colombia, éxitos que le permitieron dar un salto de 300 lugares en la clasificación, en una temporada donde comenzó en el puesto 891.

    Historia de esfuerzo

    Al tenis llegó por su abuelo, que era presidente del Club de Tenis de Codelco en La Florida. Ahí entre asados, pichangas y raquetas, fue naciendo el interés por practicar este deporte, llegando a ser la número 13 del mundo a nivel juvenil.

    Sobre su apodo, la tenista recordaba cómo se lo ganó: “Cuando llegué a entrenar acá al Club Providencia, uno de los entrenadores, Juan Pablo Ramírez, me vio entrar cuando tenía 7 años y mi bolso era más grande que yo. Y cuando me vio jugar me dijo ‘tú eres la pequeña gigante’. Todos me empezaron a decir así y yo creo que va a quedar para toda la vida”.

    También pudo ser futbolista, su otra gran pasión. “Todo partió porque mi formador en el tenis Daniel Guillier me recomendó hacer otro deporte, y me fui a entrenar dos veces a la semana. En el Audax me ofrecieron irme a las cadetes, con 11 o 12 años, pero bastaba que me llegara una patada para lesionarme. Entonces, ahí me decidí por el tenis”, contó la deportista, quien es fanática de Universidad de Chile y tiene como máximo referente a Charles Aránguiz.

    A pocos días de cumplir 19 años, Antonia Vergara se proyecta como la carta más seria del recambio en el tenis chileno.

    Acción en el Nacional

    Este viernes continúa la acción de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup junior, donde Chile buscará el noveno lugar tras no poder avanzar a las rondas decisivas. En hombres, la escuadra nacional finalizó tercera en su grupo, por lo que se medirá con Eslovaquia, último del Grupo A.

    Mientras que en mujeres, las dirigidas de Paulina Sepúlveda resultaron últimas en su grupo y enfrentarán a Australia, tercera del Grupo C.

    Más sobre:TenisWTA 125 de TucumánAntonia VergaraMayar Sherif

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    4.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    5.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre
    Chile

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre

    Colisión múltiple en Autopista Central deja seis heridos: dos de ellos son menores de edad

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte
    Negocios

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio
    Tendencias

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Aunque no ganó el Nobel, por qué Donald Trump podría recibir un Premio de la Paz este año

    Fertilizantes hechos con bacterias y un guante para rehabilitación: 5 ideas que proponen los jóvenes para Chile

    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi
    El Deportivo

    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi

    La historia de Antonia Vergara, la tenista chilena que deslumbra en su primer año como profesional

    La opinión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.
    Mundo

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    La Policía desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua en España con 13 detenidos

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego