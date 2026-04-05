Fiscalía revela que presunto delito sexual cometido por carabinero en Valparaíso habría ocurrido durante un procedimiento policial

Nuevos antecedentes entregados por el Ministerio Público permitieron esclarecer el contexto en que se produjo la detención, este sábado, de dos funcionarios de Carabineros en la comuna de Valparaíso, en el marco de una investigación por un presunto delito de carácter sexual.

De acuerdo con la fiscal Soledad Díaz, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de este sábado 4 de abril de 2026, en medio de un procedimiento policial en el que una mujer fue fiscalizada por personal uniformado.

En ese contexto, uno de los funcionarios es sindicado como autor directo del presunto ilícito, mientras que un segundo efectivo fue detenido por su eventual rol en el encubrimiento.

“La víctima, junto a familiares, concurrió al hospital para constatar sus lesiones, y en ese lugar se toma conocimiento del hecho, el cual es denunciado ante la policía”, detalló la persecutora, precisando que fue a partir de ese momento que se activaron las diligencias investigativas.

El caso generó la intervención de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI), unidad especializada a la que el Ministerio Público encomendó la recopilación de antecedentes, levantamiento de evidencia y reconstrucción de la dinámica de los hechos.

Según la fiscal, ambos funcionarios permanecen detenidos y serán puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención y formalización durante la jornada del domingo en Valparaíso.

Este nuevo desarrollo se suma a los antecedentes ya conocidos durante la jornada, cuando se confirmó la aprehensión de los uniformados -pertenecientes a la 8ª Comisaría Florida- y su posterior desvinculación de la institución, junto con la apertura de un sumario administrativo interno.