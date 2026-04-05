Judith Marín, ministra de la Mujer: “Me hubiese gustado que Chile Vamos antes de criticar el despido hubiera confiado en que era una decisión bien fundada”

Con 30 años, Marín es la ministra más joven del gabinete.

Estaba en una actividad en regiones cuando el ahora Presidente José Antonio Kast le pidió ser la ministra de la Mujer. “Se me cruzó el pensamiento de que no se le puede decir que no al presidente, así que dije sí”, cuenta Judith Marín, que con 30 años es la ministra más joven del gabinete y lleva 25 días en el cargo.

La última semana, eso sí, reconoce que ha sido dura. Tuvo que hacer frente a los cuestionamientos del propio oficialismo tras la remoción de la directora de Sernameg, Priscilla Carrasco, en tratamiento por un cáncer de mama, la que tuvieron que pausar debido a que presentó una licencia médica con efecto retroactivo.

En caso de que eso no hubiese ocurrido -asegura la secretaria de Estado- no habrían echado pie atrás en la decisión. Sostiene que sabía que Carrasco estaba enferma y que fue “una de las decisiones más dolorosas”, pero que estaba bien fundada.

Marín también plantea los objetivos para su cartera y toma distancia del feminismo. “No tengo una chapa”, asegura. Acá sus definiciones.

¿Qué le pareció que Priscilla Carrasco haya presentado una licencia médica?

Efectivamente ella presentó una licencia con efecto desde el día anterior, retroactiva. A nosotros no nos corresponde emitir opinión respecto de una licencia médica emitida por un profesional de la salud.

¿Estaba al tanto de su diagnóstico de cáncer cuando se tomó la decisión de removerla?

Sí, teníamos conocimiento, pero no de la profundidad ni tampoco de ninguna licencia médica.

Si es que no se hubiese presentado esta licencia, ¿habría continuado con la remoción, pese a las críticas dentro del mismo oficialismo?

La decisión que nosotros tomamos es una decisión responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio.

¿A qué se refiere cuando menciona la confianza?

Tenemos distintos motivos. Por ejemplo, se le presentó a la subsecretaria (Daniela Castro) una propuesta de una disminución en el 3% de los programas sociales y para nosotros eso no es una opción. Nosotros hemos señalado cuál es nuestra hoja de ruta, que es empleo y seguridad. Entonces, pensar en un recorte del programa “4-7″ -de cuidados a niños entre seis y 13 años- o en “Mujeres Jefas de Hogar” no es algo que compartimos.

¿Algo que presentó Carrasco?

Es algo que se le presenta a la subsecretaria y nosotros tenemos otros lineamientos que hemos dado a conocer hace mucho tiempo. Eso y otras situaciones, pero que por respeto tenemos que reservarnos.

¿Pero no es mejor transparentar estos antecedentes?

Hay razones que son fundadas y que por respeto, por resguardo también a la funcionaria son preferibles de compartir en privado.

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género. MARIO TELLEZ

¿Se refiere a eventuales sumarios, situaciones vinculadas a Ley Karin?

Todo eso está en manos de la subsecretaría. Está en curso y lo vamos a dar a conocer con el paso del tiempo, porque vamos a realizar las presentaciones correspondientes de la auditoría total que se nos ha mandatado a todos los ministerios.

Cuando se termine la licencia, ¿van a continuar con la remoción?

Sí, es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos.

¿Va a ser a través de un concurso de Alta Dirección Pública o una “bala de plata”?

No será bala de plata.

Si usted sabía que tenía cáncer, ¿por qué no optó por otro camino? Se le acusa de falta de humanidad y le enrostran que usted se declara cristiana.

Le debo confesar que esta ha sido una de las decisiones más dolorosas que me ha tocado tomar, en mi condición de mujer, en mi carrera profesional, pero entendemos que gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también.

Y si fue la decisión más difícil, ¿no dudó o buscó otro camino para hacerlo, dado que Carrasco tiene cáncer?

Es algo que se mira en su conjunto… Nosotros tomamos una decisión fundada en base a la confianza y al buen funcionamiento de nuestro servicio.

¿Esta es una decisión que pasó solo por usted o fue solicitada desde La Moneda?

Es una decisión que se toma en base a fundamentos. Tenemos distintas aristas, algunas que están en curso. Teníamos una instrucción de una auditoría total y en ese proceso nosotros estamos.

Y en temas más de forma, ¿hay una autocrítica que se puede hacer respecto de la forma en que se llevó a cabo este proceso?

Siempre las cosas pueden hacerse mejor.

¿Qué hubiese hecho distinto?

Quizás hubiésemos solicitado a la subsecretaria primero una conversación previa (con Carrasco), puesto que ella es quien notifica y es quien también está llevando a cabo el proceso de auditoría. Pero la decisión, insisto, es una decisión fundamentada.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó que le gustaría ver una reunión suya y de Priscilla para cerrar la polémica y tratar de ver de qué forma ustedes pueden ayudarla. ¿Está disponible para eso?

Yo agradezco el consejo y la buena voluntad de la senadora.

¿Pero estaría disponible?

La funcionaria se encuentra con licencia médica, por lo tanto, debemos respetar su etapa de reposo y entendemos que no podemos transgredir eso tampoco.

¿Y algún gesto, a través de un tercero?

Es algo que podríamos reflexionar. Sin embargo, en el contexto de una licencia médica, no podemos transgredir la etapa de reposo.

Con este episodio en particular, las críticas han provenido principalmente de Chile Vamos: Evelyn Matthei, Karla Rubilar, Paulina Núñez. ¿Esto tensiona para adelante la relación con ese bloque?

Bueno, nuestra subsecretaria es de Renovación Nacional (RN)... Pero ¿sabe qué? Me hubiese gustado que Chile Vamos antes de criticar el despido hubiera confiado en que esta decisión no tenía que ver con temas personales, que era una decisión bien fundada.

¿Faltó lealtad por parte del sector?

A mí me hubiese gustado que hubiesen confiado en que nuestra decisión estaba fundada.

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género. MARIO TELLEZ

Sobre su aterrizaje, ¿cuál es el escenario con el que se encontró en su ministerio?

Tenemos bastantes desafíos. Desde el ámbito práctico, por ejemplo, que el inmueble -las nuevas dependencias del ministerio- se encuentran aún con una construcción inconclusa. Hoy nuestros funcionarios están con teletrabajo debido a las obras y también a algunos procesos sanitarios preventivos. También estamos enfrentando una situación bastante compleja con un déficit en la Fundación Prodemu, que es ejecutora de algunos programas. El déficit presupuestario es de $ 1.500 millones.

¿Qué va a pasar con Prodemu?

Yo agradezco la reunión que tuvimos en Contraloría, porque logramos avanzar y esperamos tener buenas noticias en el transcurso de estos días. Eso también depende de la agilidad del proceso administrativo.

¿Pero podría cerrarse la fundación y que sus programas los absorba Sernameg?

Eso no está en nuestros planes hoy.

¿En su cartera van a cumplir con el recorte solicitado por Hacienda del 3%?

Es una solicitud que se nos ha hecho a todos los ministerios de forma transversal, así que tenemos que cumplirla.

Pero hay un par de ministerios resistiendo el ajuste…

Nosotros vamos a defender los programas sociales que van en directa ayuda de las mujeres, en materia de empleabilidad, autonomía económica y también en la prevención de la violencia. Para nosotros eso es fundamental.

¿Cómo entiende la función del Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es su mirada?

Es un ministerio que está presente de manera evidente y transversal en otros ministerios. Lo veo como un ministerio que puede animar y empujar a otros.

¿Tiene algún sello en particular?

Nuestro sello va a ser el de la cercanía y el trabajo en terreno. En esta semana hemos visitado, junto a la subsecretaria, la Región de Antofagasta y de Valparaíso. Hemos estado en la celebración de las maestras constructoras. Estuvimos en Calera de Tango con mujeres rurales. Cuando perdemos el sentido de realidad y de cercanía con las vecinas, las políticas públicas no funcionan como quisiéramos.

¿Siente que tiene que demostrar algo adicional encabezando la cartera? Se lo pregunto porque le cuestionan venir de un mundo más conservador.

Lo que tenemos y queremos demostrar es un poder de gestión. Por ejemplo, en materia de empleo, para nadie es desconocido que tenemos cifras que vienen de un tiempo a esta parte de desempleo sumamente alto para las mujeres. Con gestión, con trabajo, con coordinación interministerial y con los distintos sectores de los gremios de empleo, podemos demostrar que las cifras disminuyen. Y lo mismo en materia de seguridad: ya tenemos un aumento de los femicidios frustrados y los femicidios consumados, que se mantiene desde el año 2020-2021 a la fecha. Con gestión, con trabajo más mancomunado, esperamos y queremos mostrar que se pueden disminuir las cifras.

¿Qué piensa del paso que tuvo el Frente Amplio por este ministerio?

Ellos tenían un sello distinto al nuestro, y nuestro sello está enfocado en empleo y en seguridad, que son precisamente las cifras que nosotros estamos recibiendo de forma deficiente. Ellos se autodenominaban como un gobierno feminista y están en todo su derecho. Nosotros queremos trabajar con cifras y con números que puedan ayudar a las mujeres.

¿Qué cosas no replicaría?

Lo que yo sí haría es estar más cerca de las vecinas, preguntarles cuáles son sus urgencias y en base a eso trabajar.

¿Usted cree en el feminismo?

El verdadero empoderamiento de las mujeres es brindar herramientas, oportunidades para la autonomía, para la inserción en el trabajo, para poder vivir una vida familiar -quien así lo quiera- compatible con la vida laboral.

¿No cree en el feminismo propiamente tal?

La última encuesta Criteria, por ejemplo, del mes de marzo, señalaba que solo el 20% de los encuestados se sentía reflejado con el movimiento feminista. Nuestro trabajo ahora es trabajar por todas las mujeres y que se sientan identificadas en este ministerio al término de la gestión.

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género. MARIO TELLEZ

¿Pero cómo entiende el feminismo?

Hay distintas formas de vivirlo más que de entenderlo. Hay quienes lo viven de una manera mucho más vociferante y hay otros que lo viven de una manera que va a la línea del empoderamiento y de entregar herramientas.

¿A qué se refiere con más vociferante?

A una forma distinta de expresarlo, quizás a través de protestas, pero eso queda en la libertad de cada uno.

Pero el feminismo es la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿No cree en eso?

Yo creo que sí, por supuesto, tenemos que brindar más oportunidades a las mujeres. Es cosa de ver los índices y cómo aún nos falta trabajar en el ámbito de la violencia (...). Esta semana nos tocó vivir el femicidio de Las Condes. Nos queda mucho por avanzar.

Si cree en la igualdad de derechos, ¿podría decir que sí es feminista?

Creo que el empoderamiento es entregar herramientas a las mujeres. No tengo una chapa.

¿Cree que es necesario el Ministerio de la Mujer? Se lo pregunto porque en 2021 el actual Presidente planteó su eliminación.

Nuestro desafío es entregar un enfoque cercano, poder llegar a las mujeres y decir ‘aquí está el Ministerio de la Mujer para ayudar, para llegar con un programa social, con un programa que le va a ayudar’.

Es necesario entonces el Ministerio de la Mujer como institución.

Sí, es necesario.

¿Y cree en las cuotas de género?

Las mujeres tenemos que estar presentes en todo ámbito de la sociedad, ya sea en el ámbito del empleo, en el ámbito político, en el ámbito de la ciencia. Tenemos que estar presentes en todo lugar.

¿Pero hay que promoverlo o establecer espacios de participación?

Hay que visibilizar nuestra participación y que podemos estar y compatibilizar nuestras múltiples tareas, funciones y roles con los lugares a los que queramos llegar.

¿A través de cuotas?

Eso es algo que quizás tendrán que evaluarlo los legisladores.

¿Y usted qué piensa?

Pienso que las mujeres somos capaces…

¿Pero no ayuda a “emparejar la cancha”?

Por supuesto que sí. Hoy, por ejemplo, existe un mecanismo en materia electoral que no impone la cuota de salida, pero sí que potencia la participación femenina.

¿Cuál será su agenda en el Congreso?

Vamos a tratar el proyecto de ley que está en el Congreso de la violencia digital. También nuestro equipo se encuentra trabajando con algunos otros lineamientos y preparando indicaciones también del proyecto de sala cuna.

El cuestionamiento del Presidente es que el proyecto no está financiado. ¿Va a haber una gradualidad?

Lo que nosotros estamos trabajando no está precisamente en el ámbito del financiamiento, porque lo está revisando otra cartera. Nuestra propuesta va en otra dirección.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, ¿se toca o no se toca?

Eso ya es un tema que está zanjado, es un tema que ya se discutió en Chile y que ya está legislado.

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género. MARIO TELLEZ

¿Qué política tendrá respecto de los femicidios?

Estamos trabajando en materia de los prófugos del femicidio frustrado y consumado. Estamos terminando el levantamiento de información, para posteriormente reunirnos con la ministra de Seguridad, con Carabineros, porque nos interesa mucho que no queden sin sanción quienes agreden a nuestras mujeres. También estamos levantando información respecto de las licencias (de conducir) que se han entregado de forma irregular a los deudores de pensión de alimentos, lo cual no se puede hacer y que muchos municipios han entregado. Estamos trabajando también en eso de forma mancomunada.

¿Espera que las críticas que se escucharon a su arribo cambien en el transcurso de su mandato?

Los prejuicios o las críticas nacen también del desconocimiento. Pero cuando se comience a ver nuestro trabajo, nuestras iniciativas y también los resultados, esperamos que aquellos prejuicios caigan.

¿Le preocupa el desorden comunicacional que se ha visto en el gobierno y que cuestionen al Ejecutivo desde su propio sector?

Tenemos muchas cosas todavía por avanzar y hay otras cosas que se van a ir comunicando en el tiempo y que, por supuesto, van a traer muy buenas noticias para Chile.

¿Cree que se revierte la caída de la aprobación que ha tenido el Presidente?

Estamos recién comenzando, así que aún tenemos muchas cosas que mostrar.