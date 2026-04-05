SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán advierte de un “grave riesgo de radiación” tras el ataque a la central nuclear de Bushehr

    En una carta enviada al secretario general de la ONU, el canciller iraní, Abbas Araqchi, alertó que las ofensivas estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares de su país exponen a toda la región al peligro de una fuga radiológica.

    Por 
    Lya Rosen
    El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi. Imagen @Mdshamsgzp en X.

    El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, envió este sábado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, condenando los ofensivas estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares de Irán, incluido el reciente ataque contra la planta de Bushehr.

    El canciller además alertó en su misiva que dichas ofensivas conllevan el riesgo de fugas de radiación y contaminación de las aguas del Golfo, el aire y los ecosistemas de toda la región, calificando los ataques como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las salvaguardias del OIEA.

    “Exponen a toda la región a un grave riesgo de contaminación radiactiva con graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente”, escribió Araqchi en la carta, cuyo texto compartió en Telegram.

    El ministro también afirmó que “los repetidos ataques de los agresores en las inmediaciones de la central nuclear activa de Bushehr son motivo de gran preocupación (...) la proximidad de estos a una instalación nuclear en funcionamiento crea una situación intolerable que supone un grave riesgo de fuga radiológica”.

    Concluyó su carta advirtiendo que el peligro radiactivo no se limitaría a las fronteras de Irán, sino que sus efectos nocivos se extenderían también a otros países de la región.

    Como informó Kurdistán 24, la advertencia de Araqchi ocurre tras una llamada telefónica que mantuvo este mismo sábado con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, en la que reafirmaron su coordinación diplomática y acordaron mantenerse en estrecho contacto para supervisar la rápida evolución de los acontecimientos bélicos regionales.

    Más sobre:IránAbbas AraqchiONUAtaquesCentral nuclearBushehrContaminaciónRadiaciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    2.
    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    3.
    República Democrática del Congo negocia con EE.UU. la recepción de deportados de terceros países

    República Democrática del Congo negocia con EE.UU. la recepción de deportados de terceros países

    4.
    Segundo avión de la Fuerza Área de EE.UU. cae en el Golfo: piloto fue rescatado sano

    Segundo avión de la Fuerza Área de EE.UU. cae en el Golfo: piloto fue rescatado sano

    5.
    Trump en su peor momento: cómo la guerra en Irán golpea su gestión y preocupa a los republicanos

    Trump en su peor momento: cómo la guerra en Irán golpea su gestión y preocupa a los republicanos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua