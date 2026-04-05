Irán advierte de un “grave riesgo de radiación” tras el ataque a la central nuclear de Bushehr

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, envió este sábado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, condenando los ofensivas estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares de Irán, incluido el reciente ataque contra la planta de Bushehr.

El canciller además alertó en su misiva que dichas ofensivas conllevan el riesgo de fugas de radiación y contaminación de las aguas del Golfo, el aire y los ecosistemas de toda la región, calificando los ataques como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las salvaguardias del OIEA.

“Exponen a tod a l a región a un gr a ve riesgo de cont a min a ción r a di a ctiv a con gr a ves consecuenci a s p ara l a s a lud hum a n a y el medio a mbiente” , escribió Araqchi en la carta, cuyo texto compartió en Telegram.

El ministro también afirmó que “los repetidos ataques de los agresores en las inmediaciones de la central nuclear activa de Bushehr son motivo de gran preocupación (...) la proximidad de estos a una instalación nuclear en funcionamiento crea una situación intolerable que supone un grave riesgo de fuga radiológica”.

Concluyó su carta advirtiendo que el peligro radiactivo no se limitaría a las fronteras de Irán, sino que sus efectos nocivos se extenderían también a otros países de la región.

Como informó Kurdistán 24, la advertencia de Araqchi ocurre tras una llamada telefónica que mantuvo este mismo sábado con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, en la que reafirmaron su coordinación diplomática y acordaron mantenerse en estrecho contacto para supervisar la rápida evolución de los acontecimientos bélicos regionales.