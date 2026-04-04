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    “Ya no es posible garantizar la seguridad del personal”: Evacuan planta nuclear en Irán tras bombardeos que dejan seis muertos

    Ataques en instalaciones energéticas y petroquímicas reavivan la preocupación internacional por una posible escalada y sus consecuencias humanitarias y ambientales.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Ataque a central nuclear de Bushehr, en Irán

    Las autoridades de Irán denunciaron este sábado una nueva serie de ataques aéreos atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel, que impactaron en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr y en instalaciones petroquímicas en la provincia de Juzestán, dejando al menos seis fallecidos y decenas de heridos, en un nuevo episodio de la escalada militar en la región.

    Según reportes oficiales iraníes, el ataque más grave se produjo en la zona industrial de Bandar Imam, ubicada en la Zona Económica Especial de Mahshahr, donde proyectiles impactaron en una importante instalación petroquímica.

    En torno a ello, la Gobernación de Juzestán confirmó inicialmente el hecho y posteriormente elevó el balance a cinco personas fallecidas y al menos 170 heridos.

    El bombardeo también provocó un incendio que, de acuerdo con las autoridades, ya fue controlado y no generó filtraciones de sustancias tóxicas.

    En paralelo, otro ataque tuvo lugar durante la mañana en las cercanías de la planta nuclear de Bushehr, uno de los principales complejos energéticos del país.

    Central nuclear de Bushehr, en Irán

    Un proyectil impactó en las proximidades de una valla de seguridad, causando daños en un edificio auxiliar y la muerte de un trabajador del área de seguridad de la instalación.

    Pese a la gravedad del incidente, fuentes iraníes indicaron que la infraestructura principal de la central no resultó afectada y que su funcionamiento continúa con normalidad. No obstante, advirtieron que cualquier daño significativo en este tipo de instalaciones podría desencadenar un accidente nuclear de gran magnitud, debido a la presencia de materiales radiactivos.

    El incidente ya fue notificado al Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo director general, Rafael Mariano Grossi, expresó su “profunda preocupación” y reiteró que las centrales nucleares no deben ser objetivo de ataques militares. Asimismo, hizo un llamado a la moderación para evitar una catástrofe con consecuencias regionales.

    En medio de este escenario, la empresa estatal rusa Rosatom inició la evacuación de cerca de 200 trabajadores que se desempeñaban en la planta de Bushehr. Su director, Alexei Likachev, advirtió que la situación evoluciona conforme a los escenarios más adversos y que ya no es posible garantizar la seguridad del personal en terreno.

    Los trabajadores comenzaron a ser trasladados en autobuses hacia la frontera con Armenia, en un operativo que podría extenderse por varios días. Desde la compañía no descartaron que la probabilidad de un incidente nuclear vaya en aumento si continúan los ataques en la zona.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránCentral nuclear de BushehrBandar ImamFallecidosRosatomMundo

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