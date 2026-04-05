Se inicia el horario de invierno: revisa aquí la hora oficial que rige en gran parte de Chile

A partir de las 00:00 horas de este domingo 5 de abril, comenzó a regir oficialmente el cambio de hora en gran parte de Chile, dando paso al horario de invierno tras el término de la temporada estival que se extendió durante los últimos meses.

Tal como establecen los decretos supremos N°224 de 2022 y N°93 de 2025 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los relojes en el territorio continental -desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos- debieron atrasarse en 60 minutos , retornando así al huso horario UTC-4.

En términos prácticos, cuando el reloj marcó la medianoche, volvió a las 23.00 horas del sábado 4 de abril.

La medida también se aplicó en el territorio insular occidental, donde Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez realizaron el ajuste a las 22.00 horas del sábado, pasando al huso UTC-6.

En contraste, las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la Antártica Chilena mantienen su horario habitual (UTC-3) durante todo el año, por lo que no realizan modificación alguna en sus relojes.

El cambio de hora, que se realiza tradicionalmente el primer sábado de abril, está orientado a ajustar el uso de la luz natural durante los meses de otoño e invierno. Sin embargo, en los últimos años ha sido objeto de debate respecto a sus efectos en la salud, la productividad y la vida cotidiana de las personas.

En la práctica, la transición suele concretarse de forma automática en dispositivos electrónicos conectados a internet, como teléfonos móviles y computadores. No obstante, relojes análogos y equipos sin conexión requieren ajuste manual, lo que cada año genera confusión en algunos usuarios.

Con esta modificación, el país inicia oficialmente el periodo de horario de invierno, el que se mantendrá vigente hasta el próximo cambio programado para septiembre.

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