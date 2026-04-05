EE.UU. confirma rescate de piloto derribado en Irán tras intensa operación militar en territorio enemigo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que las Fuerzas Armadas lograron rescatar con vida al tripulante de un caza F-15 que había sido derribado el pasado viernes en territorio iraní, luego de permanecer casi dos días desaparecido en una zona montañosa del país.

Según detalló el mandatario, el piloto -un coronel de la Fuerza Aérea- fue encontrado con algunas lesiones, aunque fuera de riesgo vital.

“Sufrió algunas lesiones, pero estará bien”, aseguró Trump, quien calificó la misión como una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces” en la historia militar estadounidense.

El rescate ocurrió tras un despliegue de gran escala que incluyó decenas de aeronaves, equipadas con armamento avanzado, que ingresaron en profundidad en territorio iraní para recuperar al militar.

Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 12:08 AM EST



FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP



WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2026

Al respecto, el mandatario destacó que, pese a haber estado tras líneas enemigas, el piloto “nunca estuvo realmente solo”, ya que su ubicación fue monitoreada constantemente por el Ejército.

El incidente se originó el viernes, cuando el caza F-15 en el que viajaban dos tripulantes fue derribado mientras sobrevolaba Irán.

Uno de los pilotos fue rescatado ese mismo día, aunque la operación se mantuvo en reserva por razones de seguridad. El segundo, en tanto, permaneció desaparecido hasta la madrugada de este domingo.

Trump subrayó que este episodio marca un “precedente”, al tratarse de la primera vez que dos pilotos estadounidenses son rescatados por separado en lo profundo de territorio enemigo. Asimismo, afirmó que ambas misiones se realizaron sin bajas ni heridos adicionales entre las fuerzas desplegadas.

En paralelo, autoridades iraníes habían iniciado su propio operativo de búsqueda en la provincia de Kohgiluyé y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, e incluso ofrecieron recompensas para quienes capturaran o abatieran a los tripulantes del avión derribado.