La serie de Resident Evil ha recibido un montón de críticas negativas tras su estreno

Durante la semana pasada Netflix finalmente concretó el estreno de Resident Evil, su nueva serie basada en la popular franquicia de videojuegos de Capcom. Pero aunque en el mundo de los videojuegos Resident Evil ha gozado de una recepción que generalmente ha sido positiva, este nuevo programa ya es el foco de un montón de críticas negativas.

Aunque la serie de Resident Evil de Netflix tiene un 51% de reseñas favorables por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, su porcentaje de aprobación por parte de la audiencia es aún menor y al momento de redactar esta nota solo llega al 25%.

Tengan en cuenta que en varias oportunidades tanto series como películas han visto afectados sus porcentajes de valoración en Rotten Tomatoes debido al bombardeo de reseñas negativas, pero ese no sería el caso con Resident Evil y las apreciaciones negativas sobre la serie también han aparecido en otras plataformas.

Por ejemplo, en IMDB el programa solo tiene una nota de 3,6 (de un total de 10) y un 39,6% de los usuarios que han dejado sus reseñas en ese sitio solo le han dado una estrella. Todo mientras que en Metacritic tiene una nota de 1.9 que representa un “disgusto abrumador” en los estándares de la plataforma.

La premisa de Resident Evil no se enfoca en una historia particular de los videojuegos, sino que más bien es una nueva apuesta enmarcada en el mundo de esa saga que en el contexto del año 2036 y sigue las andanzas de Jade Wesker, la hija de Albert Wesker.

Pero ¿por qué ha generado tantas críticas negativas esta nueva adaptación de Resident Evil? A grandes rasgos en las reseñas de los usuarios en Rotten Tomatoes se puede apreciar un disgusto por la caracterización de los adolescentes y jóvenes en la serie. Todo mientras que en IMDb una de las reseñas más valoradas sostiene que la serie tendría “una historia pobre, malas actuaciones, buenos efectos y una banda sonora extraña, realmente extraña y con un ritmo desequilibrado”.

Pero eso no es todo porque la Resident Evil de Netflix también ha llamado la atención por otros puntos raros en su propuesta y que poco tienen que ver con los sellos de la franquicia de Capcom. Después de todo, en el programa se menciona pornografía de la película animada de Disney Zootopia.

Hasta ahora Netflix no se ha pronunciado sobre el futuro de la serie de Resident Evil, pero con el historial del streaming no es difícil imaginar que esta apuesta probablemente no tendrá una segunda temporada ante esta recepción. Tengan en cuenta que según Forbes la serie de Resident Evil incluso estaría entre los programas de Netflix con peor valoración de la audiencia en Rotten Tomatoes.