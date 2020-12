La serie sobre Clarice Starling no podrá mencionar ni mostrar a Hannibal Lecter

Si estaban esperando que la nueva serie centrada en Clarice Starling mostrara a una nueva versión de Hannibal Lecter, lo mejor serán que no continúen ilusionándose.

Tiempo atrás la cadena de television estadounidense CBS dio luz verde al desarrollo de Clarice, una nueva serie que seguirá la historia de la agente de FBI un año después de los eventos de El Silencio de los Inocentes.

Sin embargo, durante esta semana desde EW revelaron que, pese a que toda la acción de la serie será después de lo que vivió Clarice con Hannibal, esta producción ni siquiera podrá mencionar al infame asesino.

Este impedimento no se debe a una apuesta narrativa ni nada por el estilo sino que es por un complicado entramado de derechos que básicamente establece que todos los personajes que se crearon para la película El Silencio de los Inocentes en 1991, como Clarice Starling, Ardelia Mapp, Paul Krendler y Buffalo Bill están en manos de MGM, mientras que todos los demás personajes de ese mundo, incluido el propio Hannibal, permanecen en la Compañía Dino De Laurentiis.

Es decir, Hannibal no podrá aparecer ni ser mencionado en Clarice por el mismo tema de derechos que impidió que la agente figurara en la serie Hannibal.

“Todavía estoy tratando de entender cómo se dividen los derechos”, comentó el showrunner de Clarice, Alex Kurtzman. “Pero ha sido bastante liberador porque no tenemos interés en escribir sobre Hannibal, no porque no nos gusten las películas y el programa, sino porque fue hecho tan bien por tanta gente que no nos pareció nuevo”.

En ese sentido, la apuesta de Clarice quiere sacar provecho de este impedimento para enfocarse en la historia de su protagonista y presentar una historia donde ella no deberá perseguir a un asesino serial tradicional sino que estará detrás de ”una entidad que representa algo con lo que nos enfrentamos en nuestras vidas todo el tiempo”.

“Es una versión más expandida, matizada, complicada y actual de un asesino en serie”, explicó Kurtzman.

Clarice se estrenará el 11 de febrero de 2021 en Estados Unidos.