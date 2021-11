Las filmaciones de Black Panther: Wakanda Forever podrían complicarse porque Letitia Wright no estaría vacunada contra el COVID-19

Black Panther: Wakanda Forever podría enfrentar una nueva complicación en su desarrollo. Si bien previamente se aseguró que la fecha de estreno de la cinta se mantendrá pese a una próxima pausa en sus filmaciones, un nuevo reporte sostiene que el desarrollo de la secuela podría complicarse debido a que Letitia Wright no estaría vacunada contra el COVID-19.

La actriz que interpreta a Shuri se lesionó durante el rodaje de la película en agosto pasado y desde entonces ha estado recuperándose en Londres. No obstante, el plan de Marvel Studios contempla que regrese a Estados Unidos durante el próximo año para continuar el rodaje de la secuela de Black Panther en la ciudad de Atlanta.

Pero, de acuerdo a The Hollywood Reporter, Wright no estaría vacunada y como en Estados Unidos se pide que todos viajeros aéreos que no sean inmigrantes ni ciudadanos de ese país estén completamente vacunados y proporcionen prueba del estado de vacunación antes de abordar un avión, la incorporación de la actriz británica a la película podría complicarse sumando así una nueva polémica para la actriz en el contexto del coronavirus.

Pero hasta ahora Disney no se ha referido a esta situación y por ende no hay claridad respecto a cómo esto podría impactar el desarrollo de Black Panther: Wakanda Forever con miras a su estreno programado para noviembre de 2022.