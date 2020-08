Los responsables de John Wick comandarán el remake de The Man from Nowhere

El director y el guionista de John Wick volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto. De acuerdo a Deadline, Chad Stahelski y Derek Kolstad están desarrollando una nueva película basada en The Man From Nowhere.

Si no están familiarizados con The Man From Nowhere es preciso señalar que esta es una película de acción surcoreana que se estrenó en 2010 y bajo la dirección de Lee Jeong-beom relató la historia del dueño de una casa de empeño que saca a relucir su violento pasado para enfrentarse a una red de tráfico de drogas y órganos con la esperanza de rescatar a una niña que fue secuestrada.

Por ahora no está claro cuál será la aproximación que Kolstad y Stahelski están planeando para esta historia. No obstante, el desarrollo de un remake de The Man from Nowhere está lejos de ser algo sorprendente considerando que la película original fue la cinta con mayor recaudación en Corea del Sur durante su año de estreno.

El remake de The Man from Nowhere será amparado por New Line, Kolstad se desempeñará como guionista, Stahelski como productor, y ambos trabajarán en la película mediante su compañía 87Eleven Entertainment.

Por ahora este nuevo proyecto no tiene una fecha de estreno pero, de acuerdo a Deadline, “Kolstad acaba de entregar y planea reunirse con los directores para el trabajo, ya que no se espera que Stahelski dirija”.