Love and Thunder llegó con una valoración inferior a Thor y Ragnarok en Rotten Tomatoes

Cuando solo faltan horas para que los fanáticos de todo el mundo puedan comenzar a ver Thor: Love and Thunder, el agregador de críticas Rotten Tomatoes compartió su recuento derivado de las primeras reseñas de la película.

Si bien aún no hay un consenso consignado sobre Love and Thunder en Rotten Tomatoes, la producción dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) llegó al indexador de críticas con un 74% de valoraciones positivas.

Por supuesto, aquella cifra no es una nota y solo indica a qué volumen de críticos les gustó la nueva película de Thor. No obstante, al comparar ese porcentaje con las cintas anteriores del personaje, Love and Thunder debutó con una aprobación menor a Thor (2011) y Thor: Ragnarok (2017). Después de todo, mientras Thor tiene un 77% de valoraciones positivas, Ragnarok cuenta con un 93% de comentarios favorables por parte de la crítica. Y, obviamente mucho más abajo, Thor: The Dark World (2013) tiene un 66% de valoraciones buenas.

No obstante, entre el debut de Thor: Love and Thunder en Rotten Tomatoes y la redacción de esta nota se han añadido más reseñas y el porcentaje de valoración de la película ha variado llegando a un 75% con 67 reseñas consideradas y bajando a un 71% con 73 reseñas.

Thor: Love and Thunder fue dirigida por Taika Waititi y su elenco es encabezado por Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como Jane Foster/Mighty Thor, Tessa Thompson como Valkyrie, Taika Waititi como Korg, Christian Bale como Gorr y Russell Crowe como Zeus, entre otros.

Esta película, la segunda de Marvel Studios este año y cuarta de la saga de Thor, tendrá funciones desde este 6 de julio en Chile.