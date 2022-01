Matt Reeves reveló por qué rechazó hacer la cancelada versión de Batman de Ben Affleck

En 2014, Warner Bros tenía planeado realizar una película de Batman dirigida, escrita y protagonizada por Ben Affleck.

En ese momento parecía ir la opción correcta ya que antes Affleck había ganado el Oscar a mejor guión original por Good Will Hunting y el de mejor película por Argo. Sin embargo, luego del pobre estreno de Justice League del 2017 dirigida por Joss Whedon, y sumado a problemas personales, el actor renunció a encabezar la adaptación de Batman luego de tres años de desarrollo,

Posteriormente, el guión de la película recayó en Matt Reeves por parte de Warner Bros. Y ahora, en entrevista con Esquire, el director confirmó que la compañía le entregó el guion y que originalmente, este presentaba la aparición de otros personajes del DCEU.

“Leí un guión que tenían que era una versión totalmente válida de la película. Fue muy impulsado por la acción. Estaba profundamente conectado con el DCEU, con otros personajes principales de otras películas y otros cómics apareciendo”, contó Reeves.

Reeves admitió que el proyecto era emocionante y se sentía como “casi JamesBondiano” en su enfoque. Sin embargo, decidió rechazar el guion debido a que no era la historia que él quería contar personalmente. Esto fue lo que dijo el director:

“Simplemente supe que cuando lo leí, este guion en particular no era la forma en que me gustaría hacerlo. Dije: mira, creo que tal vez no soy la persona para esto. Y les expliqué por qué amo a este personaje. Les dije que ha habido tantas películas geniales, pero que si tuviera que hacer esto, tendría que hacerlo personal, para que entendieran lo que iba a hacer con él, para saber dónde poner el cámara, para saber qué decirles a los actores, para saber cuál debe ser la historia. Esta toma, les dije, señalando el guión, es una toma totalmente válida y emocionante. Es casi JamesBondiano, pero no era algo con lo que me identificara mucho”.

El director de La Guerra del Planeta de los Simios mostró un profundo cariño al personaje a la hora de expresarle su versión a Warner, a lo que finalmente, para su sorpresa aceptaron desarrollar su versión.

“Entonces lo que me encantaría hacer, si están interesados, es involucrarme y encontrar una manera de tomar la historia y hacerla muy, muy personal y llegar al lugar donde quiero que él esté, para convertirlo en una historia de Batman y darle el arco, y hacer que la historia lo sacuda (a Batman) hasta la médula. No iba a ser otra historia de origen, no con Ben ya en el personaje. Pero eso es lo que haría... Y para mi total sorpresa y sorpresa, me dijeron: ‘sabes qué, realmente nos gustaría que hicieras esto’. Y esperaremos”.

Al parecer, Matt Reeves mostró mucho respeto por la historia que tenía Ben Affleck, pero no era la que personalmente quería transmitir en pantallas. No obstante, no se saben más detalles sobre la película cancelada cómo qué personajes iban a aparecer o cual era su trama.

The Batman de Matt Reeves llegará exclusivamente a los cines el próximo cuatro de marzo.