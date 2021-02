Milla Jovovich y Dave Bautista protagonizarán In The Lost Lands, basada en una historia de George R. R. Martin

Según reportan en Variety, Milla Jovovich (Resident Evil) y Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) protagonizaran In The Lost Lands, una película de fantasía basada en historias de George R. R. Martin, el autor de A Song of Ice and Fire.

Además, el director Paul W. S. Anderson, responsable de la franquicia Resident Evil y esposo de Jovovich, será el encargado de dirigir esta apuesta que es descrita como una fábula que explora la naturaleza del bien y el mal. La historia narra como una reina en busca del amor contrata a la hechicera Gray Alys (Jovovich), quien se debe adentrar en las Tierras Perdidas junto con su guía Boyce (Bautista), en donde enfrentaran diversos obstáculos.

El proyecto ya había sido anunciado en 2015, con el director Constantin Werner y el actor Justin Chatwin (Dragonball Evolution, War of the Worlds) uniéndose a Jovovich, pero finalmente no se concretó. Ahora, junto al productor Jeremy Bolt (Resident Evil), la película buscará financiamiento y distribución en el próximo mercado virtual de Berlín, sin una fecha de estreno fijada hasta ahora.