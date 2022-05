MouseLT: Batman Desenterrado, The Staircase y Avatar 2

En esta nueva edición de nuestro webshow, no te pierdas la conversación sobre el nuevo programa de Spotify llamado “Batman Desenterrado”, el cual presenta una nueva historia para el popular superhéroe de DC Comics.

Además, también conversamos sobre The Staircase, un nuevo drama de asesinatos y misterios de HBO Max donde nada es lo que parece, y Avatar: The Way of the Water, a propósito del lanzamiento de su primer tráiler.