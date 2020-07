Notepad, Paint y Wordpad desaparecieron por error para algunos usuarios de Windows 10

Aunque son aplicaciones básicas, no pocos usuarios de Windows al día de hoy siguen utilizando constantemente Notepad, Paint y Wordpad.

Sin embargo, algunas personas están teniendo problemas de acceso a dichas aplicaciones, ya que una reciente actualización de Windows 10 aparentemente las habría removido.

Según consta en Gizmodo, uno de los problemas incluye a la versión 2004 de Windows 10, que tenía como objetivo principal corregir una falla de seguridad ligada a los DNS. Pero en el proceso de afinar al sistema operativo, también quita las apps en cuestión en algunas instancias.

Aunque por ahora no está del todo confirmado, el problema surgiría porque la actualización no solo cambia cómo se accede a las aplicaciones, sino que también si se encuentran o no pre-instaladas en Windows. En el caso de WordPad, Paint y Notepad, ahora estas son “programas opcionales”, por lo que su remoción es muy simple, aunque sinceramente tampoco se ahorrarán tanto espacio en el disco como para hacerlo.

Al mismo tiempo, ese tipo de cambios son parte de la iniciativa de Microsoft de remover algunos elementos de su panel de control, moviéndolos a su apartado de “Configuración”.

Al realizar la actualización en cuestión, Windows 10 procedería en algunos casos a desinstalar automáticamente las aplicaciones. Al mismo tiempo, algunos usuarios han reclamado que no pueden bajar las aplicaciones de la Microsoft Store, ya que reciben un mensaje de error.

Ante esos escenarios, la solución es seguir los siguientes pasos:

Ir a Configuración Aplicaciones Características opcionales Buscar la aplicación para reinstalar.

Esperamos que, si tienen problemas, puedan solucionarlos con esos pasos y puedan volver a crear sus piezas en Paint o a guardar la lista del supermercado en el bloc de notas.