Nvidia desmiente rumor que apuntaba a la llegada de varios juegos a PC

Recientemente había surgido un rumor que apuntaba que importantes títulos de PlayStation como God of War y Ghost of Tsushima llegarían a PC. La información venía respaldada por una supuesta filtración de GeForce Now de Nvidia, donde un dataminer encontró referencias a estos títulos. Desde Nvidia se refirieron al respecto, señalaron que son sólo rumores, y que la lista cuenta con juegos “especulativos”.

“Nvidia es consciente de una lista de juegos publicada sin autorización, tanto con juegos publicados como especulativos, utilizada solamente para pruebas internas y seguimiento”, señalaron en un comunicado enviado a WCCFTech.

Según agregaron al respecto, “la inclusión en dicha lista no es ni una confirmación ni un anuncio de ningún juego”, a la vez que explicaron que “Nvidia tomó acciones inmediatas para retirar el acceso a la lista. No se han expuesto datos personales ni builds confidenciales de los juegos”.

Hay que mencionar que la lista incluía títulos como Chrono Cross Remaster, Ghost of Tsushima, God of War, y juegos ficticios como Kingdom Hearts IV y Helldivers 2.