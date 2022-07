Prepárense para más historias con Charles, Oliver, Mabel... y probablemente otro asesinato en el Arconia porque Only Murders in the Building fue renovada para una tercera temporada.

Este lunes se anunció que Hulu, el streaming que emite la serie en Estados Unidos, confirmó el desarrollo de una tercera temporada de Only Murders in the Building.

“Mis vecinos tienen un mensaje especial para todos ustedes: ¡Only Murders in the Building regresará para la temporada 3! Ahora solo tengo que preocuparme por quién sigue... ¡Espero que no sea yo!”, señaló la cuenta de Twitter del programa.

Aunque esta renovación no es completamente inesperada dado el éxito que ha tenido la serie, de todas maneras es una confirmación de continuidad bastante anticipada porque la segunda temporada de Only Murders in the Building recién se estrenó en junio de este año.

“Only Murders in the Building es la verdadera joya de la corona de nuestra pizarra. Su atractivo a través de las generaciones, la intersección del humor y el corazón, y su enfoque verdaderamente original son un sello distintivo y un testimonio del trabajo de Dan (Fogelman), John (Hoffman), Steve, Marty y Selena”, dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment a THR. “Estamos agradecidos de poder continuar contando las historias de Charles, Oliver y Mabel a los espectadores que nos han demostrado constantemente que anhelan más de esta historia”.

Si no están familiarizados con la premisa de Only Murders in the Building cabe señalar que esta serie se enfoca en un grupo de vecinos interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez que arman un podcast a raíz de una asesinato en su edificio. Así, mientras el primer ciclo siguió al grupo mientras intentaba descifrar qué pasó con Tim Kono, en la segunda temporada Charles, Oliver y Mabel están tratando de averiguar quién mató a Bunny.

Only Murders in the Building se presenta en Latinoamérica mediante el streaming Star+.