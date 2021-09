Overcoooked, Predator: Hunting Grounds y Hitman 2 conforman los juegos gratuitos de PlayStation Plus de septiembre

Comienza un nuevo mes, y desde SOny finalmente han dado a conocer los juegos que estarán disponibles para los usuarios de PlayStation Plus durante el mes de septiembre.

Son tres los juegos que estarán disponibles para los usuarios del servicio, y corresponden a Overcoooked: All You Can Eat, Predator: Hunting Grounds y Hitman 2. De estos, el primero estará disponible de forma exclusiva para los usuarios de PlayStation 5.

Los juegos estarán disponibles el próximo 7 de septiembre, mientras que los juegos de agosto estarán disponible hasta el 6, y corresponden a Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2.

Sobre estos desde Sony Señalan:

Overcooked: All You Can Eat! | PS5**

Overcooked!, Overcooked! 2 y todo el contenido adicional vuelven mezclados y remasterizados en esta deliciosa edición definitiva. Disfruten cientos de niveles de caos culinario cooperativo, tanto de forma local como online*, en cocinas cada vez más peligrosas y desconocidas. Los jugadores podrán disfrutar los modos de campaña, supervivencia y práctica, así como el nuevo modo de All You Can Eat: ¡el modo de ayuda! El juego contiene características para permitir que se una el mayor número posible de jugadores a este frenesí alimenticio, con una interfaz de usuario escalable, texto adaptado para personas con dislexia y opciones para personas con daltonismo.

Predator: Hunting Grounds | PS4

Cacen o sean cazados en este juego de disparos multijugador asimétrico* donde se enfrentan humanos contra el depredador. Formen parte de un grupo de comando de cuatro personas y completen las misiones antes de que el depredador los encuentre. O conviértanse en el depredador y cacen a sus presas con armas alienígenas letales, como el cañón de hombro Plasma Caster, el Combistick y mucho más, para acechar a su presa. Aprendan a utilizar diferentes clases y estilos de juego sin importar a qué bando elijas.

Hitman 2 | PS4

Viajen por el mundo y rastreen a sus objetivos en ubicaciones exóticas de mundo abierto, desde soleadas calles hasta oscuras y peligrosas selvas. Ningún lugar está a salvo del asesino más creativo del mundo, el Agente 47. Prepárense para experimentar el suspenso de la mejor historia de espías. Su misión es eliminar al esquivo Cliente Sombrío y desbaratar su milicia, pero cuando el Agente 47 descubre la verdadera identidad de su objetivo y la verdad acerca de su pasado, eso lo cambia todo. Hitman 2 presenta nuevas formas de jugar, nuevos modos de juego y nuevas funciones, incluido el nuevo modo Asesino Francotirador, con el primer modo cooperativo de la franquicia*.