Pedro Pascal negocia para ser parte de Gladiador 2

Pedro Pascal estaría preparándose para aceptar un nuevo desafío: ser parte de la secuela de Gladiador que Ridley Scott dirigirá para Paramount Pictures.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor chileno ya inicio las conversaciones para sumarse a un elenco que se situará varias décadas después de las acciones de Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) que terminaron con la muerte del emperador Commodus (Joaquin Phoenix).

Aunque no está confirmada su participación, de llegar a acuerdo Pascal compartiría elenco con Paul Mescal, quien protagonizará la película en el rol de Lucius, el sobrino de Commodus.

A ellos se sumarán Connie Nielsen, quien volverá como Lucilla, la hermana del fallecido emperador, y actores como Denzel Washington, Joseph Quinn y Barry Keoghan. También se espera que Djimon Hounsou vuelva en el rol de Juba, el gladiador que acompañó las aventuras del general Maximus.

Gladiador 2 por ahora no tiene título oficial, pero su historia será escrita por David Scarpa, quien previamente trabajó en All The Money In the World y la próxima película de Napoléon dirigida por Scott y protagonizada por Phoenix.

La película fue todo un éxito, recaudando más de $460 millones de dólares, y ganando cinco Premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor.