Película de Five Nights At Freddy’s se convierte en todo un éxito

Five Nights At Freddy’s, la adaptación al cine del videojuego del mismo nombre, se ha convertido en todo un éxito, y es que según se ha dado a conocer el filme ha recaudado unos 78 millones de dólares tras su estreno en Estados Unidos y 130 millones a nivel global.

La cifra resulta relevante si es que tenemos en cuenta que la película contó con un presupuesto relativamente bajo de 20 millones de dólares.

Con esto es que el filme de terror ha superado a títulos como Scream VI y Saw X, aunque aún está bastante lejos de la exitosa adaptación de Super Mario Bros., que recaudó 145 millones de dólares en su primer fin de semana.

Five Nights at Freddy’s es protagonizada por Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), Elizabeth Lail (You), Piper Rubio (Inestable), Kat Conner Sterling (Tenemos un fantasma), Mary Stuart Masterson (Alguien Maravilloso) y Matthew Lillard (Scream).

La sinopsis del filme apunta que...

La película de Five Nights at Freddy’s contará la historia de Mike Schmidt (Hutcherson), un joven que tiene problemas financieros, por lo que decide tomar un trabajo como guardia de seguridad en un restaurante temático abandonado llamado Freddy Fazbear’s Pizza. Sin embargo, su primera noche en el trabajo no sale según lo planeado, cuando se da cuenta de que tal vez no esté tan solo como cree cuando una serie de animatrónicos asesinos cobran vida.

Five Nights at Freddy’s se estrenó el pasado 26 de octubre.