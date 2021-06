¡Por fin! La serie de Y: The Last Man se estrenará en septiembre

Preparen sus calendarios porque la serie de Y: The Last Man finalmente fijó una fecha de estreno. Después de pasar por un largo proceso para convertirse en realidad, la adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra debutará el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos.

Según recoge Comicbook, la serie Y: The Last Man se emitirá mediante el apartado de FX en el streaming Hulu, una plataforma que hasta ahora no está disponible en Latinoamérica.

De acuerdo a su sinopsis, la serie de Y: The Last Man “atravesará un mundo post-apocalíptico en el que un evento catastrófico diezma a todos los mamíferos con un cromosoma Y, excepto a un hombre cisgénero y su mono mascota. La serie sigue a los sobrevivientes en este nuevo mundo mientras luchan con sus esfuerzos por restaurar lo que se perdió y la oportunidad de construir algo mejor”.

El elenco de Y: The Last Man contará con Diane Lane como Jennifer Brown, Ashley Romans como la Agente 355, Ben Schnetzer como Yorick Brown, Olivia Thirlby como Hero Brown, Amber Tamblyn como Kimberly Cunningham, Marin Ireland como Nora Brady, Diana Bang como la Dra. Allison Mann, Elliot Fletcher como Sam Jordan y Juliana Canfield como Beth Deville.