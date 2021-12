Praey for the Gods el juego que rinde homenaje a Shadow of the Colossus finalmente tiene su lanzamiento oficial

Anunciado en 2015, Praey for the Gods un juego independiente que rinde homenaje a Shadow of the Colossus, finalmente tuvo su lanzamiento oficial.

Praey for the Gods, es un juego desarrollado por No Matter Studios, y que ha tenido un largo camino desde su anuncio, es así como incluso pasó por un cambio de nombre, pasando de “Pray of the Gods” a “Praey for the Gods”, todo tras el lanzamiento de de Prey de Bethesda.

A pesar de esto, el título, que en 2019 llegó en formato de acceso anticipado a Steam, ya fue lanzado de forma oficial y se encuentra disponible para PS4, PS5, Xbox One y PC.

El juego presenta un mundo abierto, donde el protagonista deberá descubrir las causas tras un invierno que no acaba, y para lo cual se tendrá que enfrentar a enormes criaturas.

“Praey for the Gods es un juego de escalar jefes de de mundo abierto en el que juegas como un héroe solitario enviado al borde de un mundo helado moribundo para descubrir el misterio detrás de un invierno sin fin. Al llegar solo con la ropa que llevas puesta, debes sobrevivir a peligros colosales. Para restablecer el equilibrio y reclamar la tierra del abismo, te enfrentarás a preguntas para las que ni siquiera un Dios sabe la respuesta”, apunta su descripción en Steam.