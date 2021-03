Primeras impresiones It takes Two: Un cooperativo que llama la atención

‘It Takes Two’ este es el nombre del nuevo juego de Hazelight, los desarrolladores de A Way Out y y dirigido por Josef Fares, que en esta ocasión optó por seguir en la línea de los cooperativos a pantalla dividida, ahora con la aventura de una pareja que busca solucionar sus problemas con la ayuda de un particular libro.

Tuvimos la oportunidad de probar el juego, y las primeras impresiones que deja, es que es un juego que sin duda llama la atención, donde las risas y los buenos momentos no faltarán, y es que toda la experiencia ganada con ‘A Way Out’, se ve reflejada en este juego que resulta mucho más dinámico, con una atractiva historia y con una amplia y diversa variedad de niveles.

‘It Takes Two’, es una aventura para dos personas, un juego de plataformas que nos pone en la piel de Cody y May una pareja que tiene pensado divorciarse y que son convertidos en pequeños muñecos por el ‘Libro del Amor’ luego de que su hija les pidiera solucionar la situación. Es así como el libro los obliga a trabajar juntos mientras estos intentan regresar a sus cuerpos verdaderos. Aunque la historia se encuentra plagada de humor por parte de ambos personajes y el carismático libro, lo que realmente atrapa de este juego son sus diferentes niveles y jugabilidad.

A Hazelight Studios sin duda se le nota la experiencia en juegos cooperativos. Es así como nos encontramos con un cooperativo muy dinámico, donde la mayoría del tiempo ambos jugadores deben estar realizando tareas y cooperando para poder avanzar. Los niveles que presenta el juego son muy diferentes unos de otros con lo cual siempre hay una novedad extra en cada nivel haciendo que este nunca se sienta repetitivo o aburrido.

Junto con el dinamismo que presenta, ‘It Takes Two’ constantemente llamará a la coordinación entre ambos jugadores teniendo que ponerse de acuerdo en sus acciones con el fin de avanzar. Para esto los jugadores utilizarán las diferentes habilidades con las que cuentan, y es que en cada nivel los personajes tomarán un poder diferente, es así como en uno de estos, mientras uno podrá utilizar un martillo para romper cosas el otro podrá lanzar clavos para fijar plataformas.

Al igual que A Way Out, aunque este juego se puede jugar con otra persona a través de Internet, se vuelve mucho más interesante hacerlo en el sillón con una persona al lado.

Finalmente, hay que mencionar que ‘It Takes Two’, presenta una historia lineal, donde no existen decisiones que puedan variar la historia, y es que es uno de aquellos juegos en que nos están relatando una historia, la de Cody, May y su hija, con nosotros sólo debiendo disfrutar el viaje, y es que si algo no faltará en el juego es momentos divertidos.

‘It Takes Two’ llegará el 26 de marzo a PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.