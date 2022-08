Quentin Tarantino asegura que Tiburón es “la mejor película” de todos los tiempos

¿Cuál es la mejor película de todos los tiempos? Algunos plantean que Ciudadano Kane. Otros hacen lo propio con Vertigo, El Padrino o películas tan populares como esta última.

Sin embargo, el director Quentin Tarantino tiene claro que la mejor película no es ninguna de esas. De hecho, puede que su elección no sea el mejor filme, pero definitivamente es la película definitiva de todos los tiempos.

“Creo que Tiburón es la mejor película jamás realizada. Tal vez no sea el mejor filme, pero es la mejor película jamás hecha. Y hay otras películas que pueden entrar en su aire enrarecido, pero en cuanto a una película, no hay nada que la haga mejor que Tiburón. No hay ‘mejor’ que Tiburón”, planteó Tarantino sobre la exitosa producción dirigida por Steven Spielberg en una conversación con el podcast ReelBlend .

“Tiburón es la mejor película jamás hecha. Y muestra cuán mal sincronizadas se hicieron la mayoría de las películas antes de Tiburón”, agregó el director de Pulp Fiction.

Ajustada su recaudación a la inflación, Tiburón es la séptima película más exitosa de todos los tiempos. La película ganó tres Premios Oscar en 1975 y estuvo nominada en la categoría de Mejor Película, siendo superada por Atrapado Sin Salida.