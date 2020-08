Review | ASUS Zephyrus G14: La combinación ideal entre potencia y portabilidad

Recientemente Asus anunció la llegada a Chile del Zephyrus G14, uno de sus nuevos notebooks gamer, el cual hemos tenido la posibilidad de probar durante las últimas semanas. Este notebook que pertenece a la línea ROG de la marca (Republic of Gamers), destaca por su potencia y compacto tamaño, lo cual lo vuelve ideal para todos los que buscan un computador que sea fácil de transportar y que a la vez pueda rendir al máximo.

Pero como no todo en la vida son los juegos -ya quisiéramos- el Zephyrus G14 cuenta con un elemento único de personalización, lo que sin duda lo hace destacar frente a cualquier otro portátil, y que permite que sintamos lo sintamos más nuestro que nunca.

Pero vamos por partes, sin duda lo que más llama la atención de este notebook, es que cuenta con componentes de gran potenci a,a la vez que mantiene un tamaño pequeño, y un peso bastante bajo, algo que sin duda es bastante extraño en los computadores enfocados en los videojuegos. De esta forma este cuenta con un procesador AMD Ryzen 9 4900 HS, un disco sólido NVMe de 1TB, 16GB de memoria RAM DDR4-3200, y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 2060 de 6GB GDDR6 VRAM.

Estas diferentes características permiten jugar sin problemas cualquiera de los títulos que actualmente se encuentran en el mercado, desde los más populares, como lo son League of Legends o Valorant, a los más exigentes como Death Stranding o Call of Duty: Warzone; es de esta forma que durante el tiempo que probamos este notebook no presentó ningún problema para correr ninguno de estos títulos.

El disco sólido de igual manera permite que el computador inicie en tan sólo unos segundos, con lo cual no tardarás en estar listo para la acción o trabajar si es que es necesario.

Sumado a esto, este el Zephyrus G14 cuenta con una pantalla de 14 pulgadas con una resolución de 2560x1440, y una tasa de refresco de 60Hz. Cabe mencionar que también existe otra versión de este mismo computador con una pantalla con una resolución de 1920x1080 y una tasa de refresco de 120HZ, pero en este caso probamos la primera.

Aunque puede resultar atractivo el tener una pantalla de mayor resolución para trabajos gráficos o de edición, sin duda no es la ideal si es que lo tuyo son los videojuegos, en cuyo caso la versión con resolución FULL HD y tasa de refresco de 120 Hz, sin duda parece una alternativa más atractiva. De todas formas, la pantalla con validación Pantone, sin duda se vuelve muy relevante si lo tuyo es la creación de contenido digital, y es que la calidad de imagen, combinada con los diferentes componentes del computador resultan ideal para el trabajo en programas de edición de fotografía y video.

Junto con lo anterior, el Zephyrus G14 cuenta con un teclado retroiluminado de color blanco, con teclas de 1.7mm de distancia de viaje, 4 teclas de acceso rápido y la posibilidad de iniciar con huella digital. Estos elementos son bastante prácticos, el teclado se siente muy cómodo al tacto y se vuelve ideal para largas jornadas de tipeo, mientras que el lector de huella sin duda le suma un plus de seguridad si es que no quieres que nadie revise tus archivos.

En cuanto a la conectividad, cuenta con una entrada HDMI, dos puertos USB 3.2 de segunda generación Tipo C, uno con DisplayPort 1.4 y Power Delivery, es decir se puede utilizar para cargar o enviar señal de video. Además cuenta con dos USB 3.2 de Primera Generación, es decir el USB normal.

Sin duda el hecho de querer combinar portabilidad y potencia es algo difícil y esto siempre significa que hay que sacrificar algunos elementos, en el caso de este notebook, uno de los elementos ausentes es la cámara web, por lo que si lo tuyo es el streaming o realizar videollamadas, como es tan habitual en este periodo de pandemia, tendrás que adquirir una de forma externa, algo que sin duda le resta unos puntos.

De igual forma, otro elemento que brilla por su ausencia en este notebook, es un puerto de red, por lo que aunque tiene conectividad inalámbrica con Wi-Fi 6, no tendrás la posibilidad de conectarte por cable, algo que en ocasiones se vuelve necesario si es que nos encontramos en algún lugar donde la señal Wi-Fi no es la más adecuada.

A pesar de su compacto tamaño, este notebook no deja fuera sus extras, algo que ya es habitual en las máquinas ASUS, y que, aunque no son completamente funcionales, si lo tuyo es el estilo o no quieres pasar desapercibido, sin duda resultan atractivos. En este caso se trata de la pantalla AniMe Matrix, la cual corresponde a la parte posterior de la pantalla la cual cuenta con 1215 mini LED, cada uno de los cuales emite un brillo blanco con 256 niveles de luminosidad, y que permiten mostrar mensajes o animaciones personalizadas.

Esto sin duda es atractivo, ya que junto con poder mostrar frases, puedes poner animaciones, o incluso los niveles de audio de las canciones que estés escuchando. Hasta acá, esto es sólo un atractivo visual, sin mucha funcionalidad, pero también para aquellos que le quieren sacar el provecho y no les gustan las luces sólo porque se ven bonitas, esto se puede personalizar para mostrar notificaciones de correo electrónico, la fecha, hora o nivel de batería.

Otro de los elementos atractivos de este notebook es su sistema de sonido, el Zephyrus G14 posee Dolby Atmos, y cuenta con dos tweeters colocados sobre el teclado para las frecuencias altas, y dos woofers bajo este para los graves, lo que hace que el sonido se siente más profundo, y a que a la vez no te pierdas ningún tipo de detalle de lo que estés escuchando.

En conclusión...

El Zephyrus G14, es un notebook que sin duda resulta atractivo no sólo para los que aman los videojuegos, y es que también es una gran herramienta para aquellos que disfrutan de la música o la edición. Es un gran compañero para los que buscan un notebook que salga de lo habitual, y es que con la pantalla personalizable, sin duda puedes hacer que este luzca tal como tu desees y fiel a tu estilo. Sus componentes sin duda lo vuelven un gran notebook tanto para jugar como para editar, y aunque se extrañan algunos elementos como el cable de red, no deja de ser una gran opción. Sumado a lo anterior, el hecho de ser muy compacto con unas medidas de 32,4 x 22,2 centímetros y un peso de 1,6 kg, lo vuelven ideal si es que eres de aquellas personas que se trasladan con el notebook de un lado para otro.

Como es habitual con estos notebook, quizás el mayor elemento que restará a muchos de adquirirlo es su precio, y en el caso del Asus Zephyrus G14, aunque no es desorbitante, sin duda no deja de ser una suma menor: $1.899.990 pesos chilenos..