Review | Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, un juego que pudo ser mejor

Karate Kid es una película de culto, un filme que marcó una época y que nunca será olvidado, es por esto que con el lanzamiento de Cobra Kai, la serie de televisión estrenada en Youtube y luego a través de Netflix, que continúa con la historia pero otorgándole un nuevo foco, no resulta extraño que no pasara mucho tiempo hasta que la rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel Larusso, saltara al mundo de los videojuegos, y qué mejor forma de hacerlo que a través de un juego con un estilo que marco a los 80′, los beat em’ up.

La idea es excelente, la temática también, pero Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues es un juego con varias fallas, más no en su planteamiento, sino en cómo se lleva a cabo esto, con unos gráficos que no resultan del todo atractivos y que no acompañan a su jugabilidad.

Primero hablemos de los gráficos, durante los últimos años han sido varios los juegos que han optado por traer de regreso la antiguos estilos, es así como tenemos una gran cantidad de metroidvanias, como Hollow Knight o Axiom Verge, o nuevos beat em up como Streets of Rage 4, y el próximo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, pero estos juegos si algo hacen bien, es que junto con traer estos estilos de regreso lo acompañan con gráficos y una jugabilidad acorde, y aunque en ocasiones nos encontramos con diseños bien pulidos y no un pixel art, no abusan del 3D y elementos similares.

En Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, la situación es diferente, tenemos un juego con una jugabilidad clásica, pero con unos gráficos en 3D que no terminan de convencer, y que provocan que no deje de sentirse extraño lo que estamos jugando. Como es habitual en este género, a medida que vamos avanzando enfrentaremos a diferentes enemigos, que en ocasiones la única diferencia que tienen es el cambio en el color de la vestimenta, algo que es bastante habitual y que no molesta en ningún caso.

Diferente es lo del enfoque 3D, que junto con hacer que los personajes se sientan un tanto rígidos, se vuelve aún más extraño con unos giros de cámara en algunos niveles que lucen bastante mal y son completamente innecesarios. Y es que hay que admitirlo, no es necesario un giro de cámara cuando puedes hacer todo en nivel recto sin mayor problema, como es habitual en los juegos de este género.

A pesar de esto, Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, es un título con una jugabilidad bastante atractiva con una diversidad de opciones que le entregan un plus, y sin duda lo hacen resaltar. Es así como tenemos en cada personaje -ocho en total disponibles- un árbol de habilidades que podemos ir desbloqueando a medida que avanzamos y nos entrega acceso a diferentes tipos de ataque especiales. A la vez, podemos mejorar nuestro dojo para mejorar a todos nuestros personajes, y controlar más de uno a la vez e intercambiarlos a libertad durante los combates, por lo que cuando uno esté débil podrás rotar al siguiente sin problema, o si quieres usar un determinado ataque especial porque resulta mejor contra determinado enemigo igual puedes hacerlo.

La forma de implementar estos movimientos especiales resulta bastante atractiva y un tanto difícil de perfeccionar, y es que presionando ZL o ZR más cada uno de los botones tendrás acceso a un ataque diferente, con lo cual deberás recordar cual es la combinación de cada movimiento para máxima efectividad.

A pesar de lucir no tan bien, en un punto en que el juego no se queda atrás es en diversión, y es que ir acabando con todo lo que se mueva siempre otorga un plus, a la vez el hecho de escoger entre Cobra Kai el dojo de Johnny Lawrence, o el Miyagi Do de Daniel Larusso, nos entrega un plus extra al momento de jugar, y que todo fanático de las películas clásicas, y la nueva serie agradecerán.

Junto con poder realizar los diferentes ataques especiales y combos, el juego nos entrega la opción de interactuar con el escenario pudiendo lanzar a los enemigos contra botes de basura o algún máquinas de pinball que estén por el lugar. De igual forma, cuenta con una serie de referencias a la serie, por lo que si estás disfrutando de esta, sin duda agrega un añadido extra y te sacará más de una sonrisa y el ya clásico “Entendí esa referencia”.

Finalmente, Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues es un juego que pudo ser mejor, que cuenta con un apartado gráfico que no termina de convencer, pero con una jugabilidad que se siente bastante bien, con atractivas opciones y una gran variedad de movimientos entregando una gran libertad al momento de combatir.