Review | Honor MagicBook X 14: Un equipo para la productividad en movimiento

El mercado de la tecnología está viviendo periodos de dulce y agraz. Por un lado, como nunca habíamos tenido tantas marcas, modelos y soluciones disponibles en el mercado para cada tipo de usuario, pero a su vez, el costo de ella ha ido variando en parte por la pandemia, pero también por esta misma filosofía de diseño cada vez más específica.

Ningún usuario es igual al otro y las diferencias entre los dispositivos están precisamente para atender esas necesidades. Así es como es cada vez más difícil encontrar un equipo que “lo haga todo bien”, sino que debemos apreciar a los productos mientras entreguen la mejor experiencia para el público que fueron diseñados.

Así es como nos encontramos con el Honor MagicBook X 14, un computador portátil que se enfoca en entregar la mejor experiencia posible para usuarios que necesitan un equipo para teletrabajar, estudiantes que necesitan tomar apuntes o contar con un equipo liviano y duradero para llevar de un lugar a otro de la ciudad.

Por supuesto, quienes estén buscando algo para jugar títulos exigentes, para editar grandes archivos de video o crear modelos 3D, deben mirar hacia otro lado. Pero para todo lo demás, el X 14 cumple.

Comencemos por lo primero que debe contar un equipo diseñado para ser transportado: su tamaño, peso y construcción. Un equipo móvil debe ser liviano y resistente, cosas que por lo general no van de la mano. Pero el MagicBook X 14 está creado sobre un chasis de aluminio que precisamente entrega esas dos características.

Con un grosor de 15,9 milímetros y 1,38 kg de peso, este equipo de 14 pulgadas es liviano tanto para transportarse como para colocarse sobre las piernas en caso de querer anotar algo rápido y también para la movilidad tanto dentro como fuera de la casa. Hacer teletrabajo sobre todo en un hogar compartido implica muchas veces moverse de un lado a otro y este equipo hace que su traslado no se note.

Sobre ese mismo punto, un buen equipo móvil requiere de una buena batería y a pesar de ser tan delgado, el MagicBook X 14 no se queda atrás. Con una carga completa, dice que puede durar hasta más de 13 horas, pero con un uso real, obtuve muchas veces entre 8 y 9, dependiendo del brillo de la pantalla y que tan grande sea la carga de lo que estás haciendo. De todas formas, la energía nunca será un problema, ya que su cargador permite entregar unas 9 horas de uso con solo una hora de carga. Es de los computadores que no tienes que preocuparte de tener enchufado todo el día.

Y como el cargador es USB Tipo C, también te sirve para cargar tu celular, si es que viene con ese puerto.

Hablando de puertos, la conectividad del equipo es limitada, pero con variedad. Hablamos de un puesto USB Tipo C, un USB tipo A 3.0, otro 2.0, un HDMI y un Jack de 3,5 mm con audífono y micrófono en combo. Esta disposición de puertos puede parecer algo limitada -sobre todo por no tener Ethernet o un lector de tarjetas- pero de nuevo, también está pensado en el uso del equipo, y claramente es parte de los sacrificios que deben hacerse para que mantenga su diseño. Probablemente para un equipo gamer suenan poco puertos, pero el tipo de usuario de este equipo quizás tiene muchos de sus archivos en la nube.

Su configuración interior también nos hace ver que se trata de un notebook pensado en la eficiencia: su procesador es un Intel i5 de décima generación, viene además con 8GB de memoria DDR4 y su capacidad es de 512 GB de almacenamiento de estado sólido. ¿Qué significa esto? Que para tareas sencillas, el equipo simplemente vuelta. Pero al no incorporar una tarjeta de video dedicada ni tampoco la posibilidad de hacer upgrade a sus componentes, para tareas más intensas como modelado 3D, streaming de video o videojuegos, el equipo se queda corto.

Ahora bien, lo que hace destacar a este equipo por sobre otros de similares características en su software propietario llamado PC Manager. Este es un programa que ya estaba presente en los computadores de Huawei y que permite, con un solo toque, llevar casi de forma literal a tu teléfono dentro del PC. Esto significa tener una ventana al costado con un espejo de tu teléfono y con control total desde el computador. Es decir, puedes revisar apps, notificaciones, enviar mensajes e interactuar con tu teléfono sin tocarlo. Incluso puedes arrastrar fotos, videos y archivos desde el teléfono a tu computador como si se tratara de una ventana más.

Para operar, eso si, se requiere un teléfono con el sistema Magic UI 4.0 o EMUI 11.0, pertenecientes a Honor o a Huawei respectivamente. Yo lo puede probar y la experiencia es mágica, tal como lo promete el Magic Touch.

De las cosas que no me gustaron debo decir que está la posición de la webcam, la cual está oculta dentro del teclado, y se puede activar o desactivar tocando una tecla. Es una solución muy buena en el papel: te permite ocultarla físicamente en caso de que no quieras que se utilice y además permite reducir el borde de los biseles de la pantalla.

Pero por otro lado, su posición es bastante poco favorable, ya que te graba de abajo hacia arriba, lo cual no solo crea un ángulo que a muchos incomoda, sino que rompe el efecto de estarse mirando en una teleconferencia. Quizás uno de esos puertos deba usarse con una webcam.

Y personalmente tampoco son muy fanático de la disposición del teclado y las flechas en cuando el arriba y abajo ocupan el mismo espacio. Pero todo es es cosa de costumbre.

Finalmente si lo que buscas es un computador para trabajar, para estudiar y que por diseño, no permita distraerte tanto con la tentación de correr juegos, el MagicBook X14 es una gran opción si lo que buscas es precisamente aquello. Pero también gran parte de su valor agregado está dado solo si eres parte del ecosistema Honor o Huawei, lo que si bien es un agregado a un equipo que de por sí ya opera bien, también puede causar algo de frustración que una de sus principales funciones no esté disponible, a lo menos, con más teléfonos Android.