Review | Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu es una mezcla que no termina de convencer

En un contexto donde las personas están recurriendo cada día más a los videojuegos para evadir la rutina impuesta por la pandemia, EA decidió concretar una inesperada fusión entre dos populares franquicias: Star Wars y Los Sims.

Después de todo ¿qué podía salir mal? Tanto Star Wars como Los Sims tienen fieles bases de fanáticos y además, en el contexto del confinamiento, otros juegos de simulación como Animal Crossing: New Horizons se han convertido en verdaderos éxitos.

Pero Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu finalmente no resultó ser una propuesta que te motive a despertar temprano un domingo por la mañana y ni a amar a Star Wars o Los Sims si ya no estabas interesado de antemano en algunos de ellos.

La premisa de Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu es simple: Este es un pack pagado al que puedes acceder como complemento para Los Sims 4 y básicamente permite que tu sim tome unas vacaciones a Batuu, un planeta que probablemente no recordarán de ninguna película o videojuego previo porque su aporte más importante a la franquicia es ser el mundo de Star Wars: Galaxy’s Edge, el parque de la saga que está Disneyland.

En ese sentido, en algunos momentos del juego es imposible no sentir que esto es un aviso muy pomposo que falla en su propósito de motivarnos a visitar dicho parque temático. Pero no nos adelantemos.

Para comenzar a explorar el mundo de Star Wars en Los Sims 4 tienes que emprender el viaje a Batuu desde tu teléfono o con una invitación. Sea cual sea el método el resultado será el mismo: dejarás el hogar de tu sim para ir a Batuu donde todo se realizará con una moneda diferente.

Es decir, mientras estás en Batuu no gastarás el dinero que has ahorrado en la parte principal de Los Sims 4 y cuando regreses a tu casa no podrás usar el dinero que conseguiste en Batuu.

Por lo que mientras puedes llevar de regreso a los droides y lightsabers que adquieras, todo lo demás que pase en Batuu se quedará en Batuu.

Bajo esa dinámica Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu además te permitirá adquirir puertas, muebles y otras decoraciones para tu hogar de “estilo” Star Wars y podrás vestir y diseñar a tu sim con distintos elementos de la franquicia que van desde trajes icónicos de Leia hasta lekku.

Pero esa ropa y apariencia de Star Wars que puedes tener en la parte principal de Los Sims 4 no la puedes llevar contigo a Batuu y en el mundo de la galaxia, muy, muy lejana literalmente tienes que ganarte los trajes más icónicos.

Así, mientras puedes comenzar usando atuendos genéricos complementados con elementos como el peinado de Rey, si quieres un traje de Stormtrooper tienes que ascender en los rangos de la Primera Orden.

Por lo tanto para comenzar a sumergirte en este mundo tienes que avanzar en el juego y todo parte muy lento.

La vida de un sim en Batuu

Batuu está dividido en tres grandes áreas: Black Spire Outpost, First Order District y Resistance Encampment. Como podrán deducir, en ellas principalmente podrán encontrar a ciudadanos de Batuu y bandidos, miembros de la Primera Orden, e integrantes de la Resistencia, respectivamente.

En ese contexto, para avanzar en el juego hay que hablar con los personajes hasta que finalmente aparezca la opción de elegir un bando (Resistencia o Primera Orden) en el conflicto galáctico.

Una vez decidido ese bando se puede cambiar, pero la idea es que ganen reputación para ascender en los rangos de la Primera Orden, la Resistencia o los Bandidos (Scoundrels) y a medida que progresen dentro de esos mundos vayan accediendo a nuevas cosas en el juego.

En ese sentido, la carrera que los sims pueden tener dentro de Batuu consiste en realizar misiones para el bando que eligieron. Cuando se comienzan a realizar las misiones el juego toma un poco de vuelo porque finalmente tu sim tiene un objetivo claro y además tienes que moverte entre las zonas de Batuu para concretar las tareas.

No obstante, mientras persigues a un contacto de la Resistencia o escarbas los restos de basura por piezas para los droides que puedes conseguir en este título, no puedes dejar de prestarle atención a las necesidades de tu sim.

En ese aspecto cabe señalar que si no les gustan Los Sims y están aquí solo por Star Wars este aspecto del juego puede volverse un poco tedioso ya que, por ejemplo, los sims se aburren de esperar, deben ir al baño, comer y dormir. Algo que aunque accedas al botón para acelerar el juego se puede volver aburrido tras un par de misiones. Por lo tanto, aunque tú puedes divertirte por un rato tratando de esperar el momento perfecto para entrar a la base de la Primera Orden, tu sim incluso podría desplomarse de sueño en esa espera.

Como señalamos anteriormente, Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu tiene un arranque lento ya que poco a poco debes ganar confianza en el área del conflicto que elijas. Personalmente escogí a la Resistencia porque quería averiguar qué pasaba al interactuar con el X-Wing (Spoiler: Fue algo decepcionante).

En la base de la Resistencia que está ubicada en la zona boscosa de Batuu hay una especie de líder llamada Vi Morandi, quien da la mayoría de las misiones aunque otros integrantes de la Resistencia también te pueden mandar a tareas que encontrarás en el área de carreras de tu sim.

Así, aunque es innegable que en momentos el juego logra atraparte con promesas como concretar tu primera batalla con lightsabers o jugar una partida de Sabacc, cuando vas descubriendo cómo son las oportunidades que se te presentan el factor de interés baja abruptamente.

Por ejemplo, puedes jugar Sabbac pero tú solo sientas al sim, presionas la mesa, eliges al rival y el sim hace el resto. Lo mismo con los combates de lightsabers.

Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu te permite construir tu propio lightsaber con distintos mangos y cristales kyber. No obstante, el jugador no tiene un rol activo en las peleas aunque estas sean batallas con integrantes de la nueva trilogía como Rey.

En ese sentido, hay partes de Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu que se sienten como oportunidades desaprovechadas porque, pese a que ante todo esta es una experiencia enmarcada en Los Sims, la promesa de explorar un mundo de Star Wars se vuelve insulsa cuando no puedes interactuar con elementos icónicos de la franquicia.

Después de todo, aunque lo de los lightsabers puede ser molesto, es matizado por la posibilidad de llevarlos a la casa verdadera de nuestro sim. Sin embargo, lo más decepcionante es lo que pasa con el X-Wing.

La opción de explorar con la nave es la gran recompensa que los jugadores obtienen tras lograr el nivel 5 de buena reputación con la Resistencia (en el caso de los bandidos sucede lo mismo con el Millennium Falcon). Pero no esperen que eso les garantice una entrada a la nave o por último acceso su panel de control, ya que todo lo que se consigue es, tal y como en las misiones anteriores, un viaje marcado por tarjetas donde el jugador debe esperar que aparezcan mensajes mientras mira la marca en suelo dejada por el X-Wing en la base de la Resistencia.

The Sims™ 4_20200930140058

Así, si el objetivo de este juego era presentarse como una experiencia llamativa que nos ilusionara con conocer el Batuu de Galaxy’s Edge, las opciones para explorar se quedan cortas y le hace un flaco favor a esa ambición.

Tanto en Black Spire Outpost como en First Order District y Resistance Encampment solo hay algunos lugares a los que se puede entrar como Oga’s Cantina y las bases de la Resistencia y la Primera Orden.

No obstante, lugares que suenan llamativos en el papel como Dok-Ondar’s Den of Antiquities, la tienda de antigüedades que vende elementos para lightsabers e incluso tiene reliquias Jedi en su exterior, solo entran en juego para realizar compras que son ejecutadas por los sims fuera de pantalla.

De hecho, ni siquiera puedes conocer a las criaturas que atienden ese local o los puestos de comida ubicados en Black Spire.

Esto es lo que pueden ver de Dok-Ondar, el dueño de la tienda de antigüedades.

En ese sentido, a lo largo de Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu, tienes que ejercitar bastante tu paciencia porque todas esas transacciones fuera de pantalla tienen “momentos muertos” que no son muy divertidos cuando el mismo juego te recuerda que las deudas de tu sim se siguen acumulando en su casa.

Por otra parte, como bien se puede deducir por las partes en conflicto, este juego apunta más a la nueva trilogía de Star Wars. Por lo que dentro de los principales personajes conocidos que podemos encontrar son Kylo Ren y Rey. Todo además de Hondo Ohnaka, quien está constantemente cerca de la cantina.

Las interacciones con Rey, Kylo Ren y Hondo tienen una dinámica propia de Los Sims y cuentan con las mismas opciones de relativas a Star Wars que se presentan para todo el resto de los personajes de Batuu.

En ese sentido, no esperen poder realizar interacciones más específicas con ellos porque aunque Kylo Ren tiene el filtro de voz propiciado por su máscara, Rey ni siquiera tiene su nuevo lightsaber.

Pero claro, cabe destacar que cuando hacen enfurecer a Kylo este puede asfixiarlos con la fuerza y también sacar su lightsaber para atacarlos. Todo mientras que si avanzan por el lado de la Resistencia podrán entrenar con Rey en el campamento.

Otro elemento de Star Wars que ofrece Batuu son los droides. Estos son personalizables, pueden ser unidades BB (como BB-8) o R (como R2-D2) y básicamente funcionan como otro sim por lo que sus relaciones con ellos pueden ser malas o buenas.

Los droides sirven para hacer misiones y los pueden llevar con ustedes de regreso a sus casas en el mundo principal de Los Sims. Algo que es un plus cuando después de un par de tareas el aporte de los droides deja de ser muy relevante.

Hablando de las misiones, estas repetitivas tareas también tiene un problema. Personalmente, más allá de la propia dinámica de esta parte del juego, me tocó un bug en la misión “Top-Notch Trickery” que básicamente me obligó a continuar el progreso al interior de la Resistencia con otras misiones. Por supuesto, eso no es lo ideal considerando que ese era uno de los objetivos más importantes y entretenidos al interior de la Resistencia, pero plantea que una vez que te topas con obstáculos para avanzar no hay muchas cosas que ayuden a mantener la diversión.

En general, el tiempo en Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu se pasa concretando misiones entre las distintas áreas de Batuu, hablando una y otra vez con otros sims (este es un aspecto que no pueden dejar de lado porque sino entorpecerá su progreso) y resolviendo las necesidades tu sim en medio de todo eso.

Es innegable que a ratos algunas misiones se pueden entusiasmar y que la idea de ascender en los bandos del conflicto galáctico puede parecer divertida cuando dinámicas frescas se van presentando. Pero, cuando los stormtroopers rara vez representan una amenaza y constantemente tienes que estar evitando que tu sim caiga en el aburrimiento algo no termina de cuajar y todo parece un círculo sin muchas recompensas.

En ese sentido, pese a que esta idea podría tener potencial porque todos alguna vez hemos imaginado cómo sería manejarse en el mundo de Star Wars, parece que fue realizada de manera precipitada y por lo tanto Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu pierde valiosas oportunidades para mezclar mejor la propuesta de Los Sims con la galaxia muy, muy, muy lejana.

Después de todo, nadie está esperando que esto sea un juego completo de Star Wars. Pero, por ejemplo, aprovechando la lógica de Los Sims se pierde la instancia para presentar a nuevos personajes de Batuu y quizás darle a los jugadores la oportunidad de explorar verdaderamente ese planeta en lugar de pasearse solo por ciertos puntos objetivos concretos y repetitivos.

Para sintetizar, si quieren disfrutar de Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu, asegúrense de estar interesados en Star Wars (y particularmente en la nueva trilogía) además de tener un gusto por Los Sims, sino quizás pasarán algunos momentos de diversión pero probablemente terminarán más frustrados que entretenidos.

Los Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu ya está disponible para PC, Xbox One y PS4.