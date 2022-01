Rupert Grint considera a J.K. Rowling como una tía, pero advierte que no está “necesariamente de acuerdo con todo lo que dice”

Rupert Grint volvió a referirse a J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter. Recientemente el actor que interpretó a Ron en las películas basadas en las publicaciones de Rowling conversó con The Times y al abordar el tema de la escritora dijo que ella sería como una tía para él.

Pese a que durante años Rowling gozó de una indudable popularidad debido al interés por la franquicia de Harry Potter, en el último tiempo la escritora ha permanecido en el centro de la polémica debido a sus dichos contra las mujeres transgénero.

Así, mientras no han sido pocos los fanáticos y figuras que han recriminado a Rowling por sus planteamientos, en esa nueva entrevista Grint señaló, aunque Rowling sería como una tía para él, no está de acuerdo con todas las visiones de la autora y que aquel tópico sería complicado.

“No estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que dice mi tía, pero sigue siendo mi tía. Es complicado”, sentenció el actor.

Previamente, en junio de 2020, Grint ya había criticado los comentarios de Rowling sobre las personas trans.

“Estoy firmemente de acuerdo con la comunidad trans y hago eco de los sentimientos expresados por muchos de mis compañeros”, dijo Grint en ese entonces. “Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres. Todos deberíamos tener derecho a vivir con amor y sin juicios”.

Rowling no apareció en Return to Hogwarts, el especial por los 20 años de la primera película de Harry Potter, pero aparentemente aquello no habría sido por una decisión de HBO Max y como previamente se señaló la escritora sigue vinculada al Mundo Mágico de la mano de las películas de Animales Fantásticos.