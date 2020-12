Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition finalmente saldrá el próximo 14 de enero

Finalmente desde Ubisoft dieron a conocer que Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition finalmente será lanzado el próximo 14 de enero del 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Aunque el juego llegará a las diferentes plataformas en formato digital, según anunció Bryan Lee O’ Malley, creador de Scott Pilgrim, a través de su cuenta de Twitter, se tiene pleneada una edición física la cual llegaría de forma posterior.

Este juego corresponde a una nueva versión del título beat’em up lanzado en 2010 para XBox 360, basado en el conocido cómic. Esta versión incluye el “Complete Edition”, ya que sumará los personajes DLC del juego original, que corresponden a Knives Chau y Wallace Wells.