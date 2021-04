Sebastian Stan tiene claro cómo le gustaría que fuera la muerte de Bucky en el MCU

Bucky Barnes es uno de los protagonistas de The Falcon and the Winter Soldier por lo que parece poco probable que el amigo de Steve Rogers se despida del universo de Marvel Studios en un futuro cercano.

Sin embargo, cuando llegue el momento de cerrar la historia de Bucky, Sebastian Stan ya tiene claro cómo le gustaría que fuera la eventual muerte de su personaje.

En una entrevista con Uproxx, Stan fue consultado respecto a una respuesta que había dado durante una convención en 2014, donde al ser consultado respecto a cómo imaginaba la muerte de Bucky planteó que Winter Soldier se arrancaría el brazo y se mataría a golpes con él.

Pero Bucky ha pasado por muchas cosas desde su regreso en Captain America: The Winter Soldier, por lo que ahora Stan respondió a la misma interrogante asegurando que quiere que Bucky tenga un final tranquilo.

“Oh, hombre, con suerte en este punto, (Bucky) estaría en una cama agradable y cálida como un hombre de 200 años con una familia. Ese es su estilo ahora, creo que se lo ha ganado”, señaló el actor.

Evidentemente las palabras de Stan son solo deseos y no implican que Bucky morirá (de una forma pacífica o violenta) en sus próximas apariciones, aunque por lo menos sirven para reflejar cómo ha evolucionado el personaje en las palabras de su propio intérprete.